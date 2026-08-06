Ștefan Baiaram a reușit o performanță istorică în tricoul Craiovei! L-a depășit pe Ilie Balaci și îl amenință pe Sorin Cârțu

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Deși a dorit să plece de la Universitatea Craiova în această vară, Ștefan Baiaram a rămas în cele din urmă și a scris istorie. Atacantul a urcat peste regretatul Ilie Balaci la numărul de goluri reușite în cupele europene pentru formația ”alb-albastră”.

Ștefan Baiaram, peste Ilie Balaci la numărul de goluri marcate pentru Universitatea Craiova în cupele europene

Universitatea Craiova s-a deplasat în Finlanda pentru . Pe finalul primei reprize, oltenii au reușit să dea lovitura și au deschis scorul prin Baiaram.

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În minutul 39, fundașul Adrian Rus a urcat excelent în banda dreaptă și a centrat în fața porții. Venit excelent pe bara a doua, Ștefan Baiaram a reluat balonul în plasă și ”alb-albaștrii” au intrat în avantaj la cabine.

A fost golul cu numărul opt marcat de atacantul oltenilor în cupele europene, depășindu-l astfel pe legendarul Ilie Balaci, care a rămas acum la egalitate doar cu palestinianul Assad Al Hamlawi. Baiaram l-a egalat în acest clasament pe Ion Geolgău și se află în urmărirea liderului Sorin Cârțu, care a punctat de 11 ori.

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Ce se întâmplă cu transferul lui Baiaram la Anderlecht

Fostul impresar al lui Ștefan Baiaram, Mihăiță Pleșan, a explicat la FANATIK SUPERLIGA că încă de acum doi ani, belgienii îl tot monitorizează, însă nu a existat o ofertă concretă.

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”Eu l-am propus la Anderlecht acum doi ani de zile. Eu am o relație, nu bună, foarte bună cu Anderlecht. (n.r. – În 2024?) Da, din 2024, 2025, ei, cei de la Anderlecht se tot uită după el. S-au uitat, au venit, l-au tot urmărit. E printre cei mai importanți jucători ca și cotă de piață din România, dar nu vin ofertele.

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Ceea ce pot să spun este că eu întotdeauna l-am recomandat și, în continuare, cu mare drag, dacă pot să îl ajut, eu îl ajut. Nu contează dacă mai e sau nu cu mine. Îl știu de foarte mult timp, am fost doi ani împreună. Au fost niște oferte scrise care nu s-au realizat. Au fost dorințe, cerințe din partea clubului”, a declarat Pleșan.