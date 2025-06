Ștefan Baiaram, devastat după accidentarea care l-a făcut să rateze EURO: „Este al doilea la rând”. Ar fi fost urmărit de 6 echipe în Slovacia

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate încă de marți, 3 iunie. Jucătorul Universității Craiova are probleme medicale serioase și nu poate ajuta echipa pregătită de Daniel Pancu la turneul final. Cum a reacționat fotbalistul Craiovei, dar și ce transfer a ratat în această vară.

Ștefan Baiaram nu își explică ghinionul prin care trece. Cum a reacționat după ce a părăsit lotul României U21

După un sezon foarte bun în SuperLiga, în vederea turneului final din vara acestui an. Din păcate pentru el, dar și pentru selecționerul Pancu, problemele medicale resimțite în ultimul joc din sezon cu Dinamo au recidivat.

Deși RMN-ul inițial a dat un rezultat pozitiv, jucătorul s-a pregătit separat zilele trecute, fiind nevoit în final să revină în țară. Jucătorul Universității Craiova a oferit o primă reacție pe aeroport.

„Am muncit un an întreg pentru a participa la acest turneu”

„Sunt foarte dezamăgit. Îmi pare rău că nu am putut fi alături de colegii mei, îmi doream enorm acest lucru. Am muncit un an întreg pentru a participa la acest turneu. Îmi pare rău, dar le doresc băieților să facă o figură frumoasă, pentru că formează un grup bun și unit. Sunt convins că vor ieși din grupe. Am suferit o contractură musculară după meciul cu Dinamo.

Am încercat să mă odihnesc două zile, sperând că îmi voi reveni, dar nu a fost posibil. Trebuia să stau mult mai mult și acum mă întorc acasă să mă liniștesc, să petrec timp cu familia și să încerc să trec peste această situație.

„Cred că este și o chestiune de ghinion. Pentru a doua oară, mi se întâmplă exact cu o etapă înainte de a merge la turneu!”

Este al doilea Campionat European la rând când nu reușesc să fac parte din lot. Sincer, cred că este și o chestiune de ghinion. Pentru a doua oară, mi se întâmplă exact cu o etapă înainte de a merge la turneu. Încerc să iau lucrurile așa cum vin și să mă detașez puțin de fotbal, pentru că e deja prea mult.

Am primit o mulțime de mesaje de încurajare, ceea ce înseamnă enorm pentru mine. Este o perioadă grea, dar sper să trec cât mai repede peste. Le-am urat băieților baftă, știu că vor trece de grupe, acesta este obiectivul nostru și sper să îl atingă. Toți colegii m-au sunat, au fost alături de mine. Îi cunosc de ani de zile și le mulțumesc pe această cale”, a declarat Ștefan Baiaram pentru

„Erau șase cluburi care mergeau în Slovacia să-l urmărească”

Despre situația jucătorului a vorbit și agentul său, Mihăiță Pleșan.

După noul necaz suferit de tânărul jucător, impresarul a dezvăluit că mai mulți scouteri străini urmau să meargă la EURO 21 special pentru Baiaram, și chiar dacă interesul acestora va persista, prezența fotbalistului la competiție ar fi fost importantă.

„A simțit dureri la unele mișcări. În alergarea normală nu îl durea deloc. Mai are nevoie de o pauză de o săptămână și ratează Euro. Păcat, Ștefan era într-un moment bun. Erau șase cluburi care mergeau în Slovacia să-l urmărească. Interesul rămâne, dar o astfel de competiție conta, normal!

Accidentarea nu e deloc gravă, a făcut investigații care nu au indicat nicio problemă serioasă. E numai o acumulare de lichid și trebuie să stea o săptămână ca să se absoarbă lichidul”, a declarat Mihăiță Pleșan, conform .