Sport

Ștefan Baiaram, la pământ după ce U Craiova a fost eliminată din Conference League. „E cea mai neagră seară de când m-am apucat de fotbal”

Supărare mare în tabăra oltenilor după AEK - U Craiova 3-2. Ce a declarat Ștefan Baiaram la finalul meciului de coșmar din Atena. „Nu m-aș fi gândit vreodată”.
Alex Bodnariu
19.12.2025 | 00:36
Stefan Baiaram la pamant dupa ce U Craiova a fost eliminata din Conference League E cea mai neagra seara de cand mam apucat de fotbal
ULTIMA ORĂ
Ștefan Baiaram, distrus după AEK - U Craiova 3-2
ADVERTISEMENT

Coșmar pentru Universitatea Craiova! Oltenii au ratat dramatic calificarea în primăvara europeană. Echipa din Bănie a pierdut în minutul 90+15 duelul cu AEK Atena și a terminat abia pe locul 25 în clasament.

Dezastru la Atena! Universitatea Craiova, out din Conference League

Oltenii au făcut un meci bun în Grecia și au condus până pe finalul partidei cu 2-0. AEK Atena a revenit însă în mod incredibil pe final și a înscris trei goluri. Lovitura de grație a venit la ultima fază, atunci când elenii au marcat golul victoriei din penalty.

ADVERTISEMENT

După acest rezultat, Universitatea Craiova părăsește UEFA Conference League. Echipa din Bănie a încheiat abia pe locul 25 și nu a prins biletele pentru primăvara europeană, deși părea foarte aproape de acest obiectiv. A fost supărare mare în tabăra oltenilor.

Ștefan Baiaram, distrus după AEK – U Craiova 3-2

Ștefan Baiaram, unul dintre marcatorii Universității Craiova, a venit la flash-interviu cu moralul la pământ. Atacantul oltenilor este de părere că echipa a meritat să se califice mai departe în Conference League și nu înțelege căderea din finalul partidei.

ADVERTISEMENT
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA,...
Digi24.ro
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac

E prima oară când nu îmi găsesc cuvintele. E cea mai neagră seară de când m-am apucat de fotbal. Puteam să facem 3-0. Am luat gol în minutul 115. Nu mai știu ce să zic. Nu m-aș fi gândit vreodată. Nu mă așteptam nici să ne egaleze. Mai erau câteva minute de joc. Ne-au dat gol la ultima fază și ne-au bătut.

ADVERTISEMENT
”Se zbârlește pielea pe mine”. A vorbit deschis despre starea lui Dan Petrescu:...
Digisport.ro
”Se zbârlește pielea pe mine”. A vorbit deschis despre starea lui Dan Petrescu: ”Am aflat că e foarte grav”

Clar, au jucători cu calitate, care au evoluat la echipe bune. Puteam totuși să facem 3-0. Mergem acasă supărați. Noi am arătat foarte bine în această campanie. Am învins echipe foarte bune. De asta suntem atât de supărați. Dacă ne-ar fi dominat de la început, ar fi fost altceva. Merităm să trecem mai departe.

Clar, am luat gol în minutul 98, în prelungiri, și asta a prelungit meciul. AEK a jucat pe teren propriu. Era clar că va trage puțin cu ei”, a declarat Ștefan Baiaram la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Clasament final în Conference League. Ireal! Universitatea Craiova, eliminată după dezastrul din Atena!...
Fanatik
Clasament final în Conference League. Ireal! Universitatea Craiova, eliminată după dezastrul din Atena! Echipele calificate
AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2, LIVE VIDEO în UEFA Conference League –...
Fanatik
AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2, LIVE VIDEO în UEFA Conference League – etapa 6. Tragedie greacă! Oltenii pierd calificarea într-un mod incredibil
Conference League, rezultate etapa 6. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și...
Fanatik
Conference League, rezultate etapa 6. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet al rundei decisive
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Adrian Mititelu, derapaj la adresa principalului contestatar: 'Un schizofrenic care chirăie de foame'
iamsport.ro
Adrian Mititelu, derapaj la adresa principalului contestatar: 'Un schizofrenic care chirăie de foame'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!