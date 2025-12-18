Ștefan Baiaram, la pământ după ce U Craiova a fost eliminată din Conference League. „E cea mai neagră seară de când m-am apucat de fotbal”

Coșmar pentru Universitatea Craiova! Oltenii au ratat dramatic calificarea în primăvara europeană. Echipa din Bănie a pierdut în minutul 90+15 duelul cu AEK Atena și a terminat abia pe locul 25 în clasament.
Oltenii au făcut un meci bun în Grecia și au condus până pe finalul partidei cu 2-0. AEK Atena a revenit însă în mod incredibil pe final și a înscris trei goluri. Lovitura de grație a venit la ultima fază, atunci când elenii au marcat golul victoriei din penalty.
După acest rezultat, Universitatea Craiova părăsește UEFA Conference League. Echipa din Bănie a încheiat abia pe locul 25 și nu a prins biletele pentru primăvara europeană, deși părea foarte aproape de acest obiectiv. A fost supărare mare în tabăra oltenilor.
Ștefan Baiaram, unul dintre marcatorii Universității Craiova, a venit la flash-interviu cu moralul la pământ. Atacantul oltenilor este de părere că echipa a meritat să se califice mai departe în Conference League și nu înțelege căderea din finalul partidei.
„E prima oară când nu îmi găsesc cuvintele. E cea mai neagră seară de când m-am apucat de fotbal. Puteam să facem 3-0. Am luat gol în minutul 115. Nu mai știu ce să zic. Nu m-aș fi gândit vreodată. Nu mă așteptam nici să ne egaleze. Mai erau câteva minute de joc. Ne-au dat gol la ultima fază și ne-au bătut.
Clar, au jucători cu calitate, care au evoluat la echipe bune. Puteam totuși să facem 3-0. Mergem acasă supărați. Noi am arătat foarte bine în această campanie. Am învins echipe foarte bune. De asta suntem atât de supărați. Dacă ne-ar fi dominat de la început, ar fi fost altceva. Merităm să trecem mai departe.
Clar, am luat gol în minutul 98, în prelungiri, și asta a prelungit meciul. AEK a jucat pe teren propriu. Era clar că va trage puțin cu ei”, a declarat Ștefan Baiaram la Digi Sport.