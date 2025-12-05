Ștefan Baiaram, la un pas de transferul carierei! Giovanni Becali a citit în direct mesajele cu Jose Mourinho: „Mi-am dat cuvântul!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Show total la GIOVANNI SHOW! Giovanni Becali a citit în direct schimbul de mesaje cu Jose Mourinho. „The Special One” e antrenor la Benfica, acolo unde poate ajunge Ștefan Baiaram.

în acest moment. Giovanni Becali a dezvăluit că pentru transferul superstarului de la U Craiova. Gruparea „Cim Bom” are însă concurență acerbă. Pe fir a intrat și Benfica, echipa lui Jose Mourinho.

„Am primit mesaje de la echipe foarte importante din țări de top 5. L-am prezentat la multe echipe. (n.r. – Ne citești mesajul de la Mourinho?) Nu e vorba de Mourinho. Sunt mai multe echipe unde l-am propus. I-am scris eu prima dată (n.r. – citește mesajul în italiană). După care mi-a scris el. ‘Spune-mi poziția și dacă ai ceva imagini’.

Acum, sunt relațiile mele, sunt cluburile mele. Mi-am dat cuvântul că e un jucător serios, un jucător pe buzele tuturor și e numărul 1 acum în România.

Ștefan Baiaram, la Benfica? Verdictul lui Giovanni Becali

Giovanni Becali a dezvăluit că Ștefan Baiaram ar putea ajunge mai repede în Portugalia decât în Italia. Impresarul FIFA e convins că actualul fotbalist de la Universitatea Craiova ar urma să se transfere ulterior pentru 40 de milioane de euro.

(n.r. – Ar putea juca la Benfica?) Horia, e mai ușor să mai joci în Portugalia decât în Italia. În Portugalia sunt 3-4. De la Porto, Benfica, Sporting, de la astea pleacă pe 40.000.000 de euro.

Are calități și trebuie să încerc cum am încercat cu toți. Cu unii am reușit cu alții nu. E steaua noastră aici în România”, a dezvăluit Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

