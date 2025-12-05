Sport

Ștefan Baiaram, la un pas de transferul carierei! Giovanni Becali a citit în direct mesajele cu Jose Mourinho: „Mi-am dat cuvântul!”. Exclusiv

Giovanni Becali vrea să îl ajute pe Ștefan Baiaram să dea lovitura. Agentul FIFA vrea să îl transfere în străinătate și a citit în direct mesajele cu Jose Mourinho. Unde ar putea ajunge fotbalistul?
Cristian Măciucă
05.12.2025 | 10:20
Ștefan Baiaram, la un pas de transferul carierei! Giovanni Becali a citit în direct mesajele cu Jose Mourinho: „Mi-am dat cuvântul”. FOTO: Fanatik
Show total la GIOVANNI SHOW! Giovanni Becali a citit în direct schimbul de mesaje cu Jose Mourinho. „The Special One” e antrenor la Benfica, acolo unde poate ajunge Ștefan Baiaram.

Giovanni Becali și Jose Mourinho, mesaje despre transferul lui Ștefan Baiaram

Ștefan Baiaram (22 de ani) este cel mai curtat fotbalist din SuperLiga în acest moment. Giovanni Becali a dezvăluit că a vorbit inclusiv cu Galatasaray pentru transferul superstarului de la U Craiova. Gruparea „Cim Bom” are însă concurență acerbă. Pe fir a intrat și Benfica, echipa lui Jose Mourinho.

„Am primit mesaje de la echipe foarte importante din țări de top 5. L-am prezentat la multe echipe. (n.r. – Ne citești mesajul de la Mourinho?) Nu e vorba de Mourinho. Sunt mai multe echipe unde l-am propus. I-am scris eu prima dată (n.r. – citește mesajul în italiană). După care mi-a scris el. ‘Spune-mi poziția și dacă ai ceva imagini’. 

Acum, sunt relațiile mele, sunt cluburile mele. Mi-am dat cuvântul că e un jucător serios, un jucător pe buzele tuturor și e numărul 1 acum în România. 

Ștefan Baiaram, la Benfica? Verdictul lui Giovanni Becali

Giovanni Becali a dezvăluit că Ștefan Baiaram ar putea ajunge mai repede în Portugalia decât în Italia. Impresarul FIFA e convins că actualul fotbalist de la Universitatea Craiova ar urma să se transfere ulterior pentru 40 de milioane de euro.

(n.r. – Ar putea juca la Benfica?) Horia, e mai ușor să mai joci în Portugalia decât în Italia. În Portugalia sunt 3-4. De la Porto, Benfica, Sporting, de la astea pleacă pe 40.000.000 de euro.

Are calități și trebuie să încerc cum am încercat cu toți. Cu unii am reușit cu alții nu. E steaua noastră aici în România”, a dezvăluit Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Acum la punctele de presă!