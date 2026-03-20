Ștefan Baiaram le-a răspuns fanilor Universității Craiova: „Nu trebuie neapărat să ies eu în față”

După startul de ratat de play-off, cu înfrângerea în fața lui FC Argeș, Universitatea Craiova a luat 3 puncte mari cu Dinamo și a revenit pe prima poziție a clasamentului. Ștefan Baiaram nu a fost deloc deranjat de faptul că a fost schimbat la pauză de antrenorul Paulo Coelho, care a căutat să acopere eliminarea lui Nicușor Bancu.

Ștefan Baiaram, entuziast după victoria Universității Craiova cu Dinamo

Imediat după încheierea , care a deschis etapa a 2-a a play-off-ului din SuperLiga, Ștefan Baiaram, în vârstă de 23 de ani, a explicat cât de important este succesul în fața lui Dinamo și a vorbit despre presiunea pusă de fanii olteni.

”Sunt foarte fericit, mă bucur foarte mult că am câștigat. Sunt foarte mândru de colegii mei, au alergat unul pentru altul. A fost pur și simplu un duel și atât. Într-un derby de asemenea anvergură se întâmplă. Dar mă bucur că am arătat mai bine și am câștigat. Mă bucur că am câștigat, știm că Nicu (n.r. – Nicușor Bancu) nu a vrut să ia acel cartonaș roșu.

E foarte importantă victoria, nu am început play-off-ul foarte bine și putem să ne pregătim mai bine pentru viitor. Nu ne gândim că am exclus-o pe Dinamo din cursa la titlu, se poate schimba de la etapă la etapă.

(n.r. – despre presiunea fanilor) Nu e vorba de presiune, sunt conștient că lumea vrea multe de la mine. Suntem un grup unit și nu trebuie neapărat să ies eu în față”, a declarat Baiaram după victoria cu Dinamo, conform .

Baiaram, huiduit de propriii fani la Craiova

În urmă cu o săptămână, Ștefan Baiaram a fost . După acel joc, atacantul a recunoscut că simte o frustrare când are parte de astfel de momente triste, mai ales că este un jucător crescut de club.

”(n.r. – despre huiduielile suporterilor) Este frustrant pentru mine, mai ales că sunt crescut aici, sunt născut în Craiova. Îmi pare rău că nu am făcut un joc bun și știu că își doresc mult de la mine. Aceasta nu este fața mea”, a spus fotbalistul.

De unde a apărut furia suporterilor olteni

Reacția fanilor a venit ca urmare a unei declarații surprinzătoare făcute de Baiaram după victoria cu CFR Cluj, din sferturile de finală ale Cupei României. Entuziast după calificare, jucătorul la finalul sezonului.

”Pentru mine ar fi cel mai frumos vis (n.r. – să câștige eventul cu Universitatea), de asta m-am apucat de fotbal, să iau titlul cu Universitatea Craiova. Dacă aș lua și Cupa, pot să plec liniștit. La vară cu siguranță voi pleca, nu vreau să mai repet ce am spus de atâtea ori.

Am avut o discuție cu conducerea, mi-au promis că, dacă totul va fi bine anul acesta, mă vor lăsa să plec. Îmi doresc să iau campionatul, să rămân în istoria acestui club și apoi pot să plec la mai bine. Conducerea deja, în mare parte, știe că o să plec. Vreau să mă focusez pe Universitatea Craiova și la vară o să fie altceva”, a afirmat Baiaram.