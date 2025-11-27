Ștefan Baiaram, mai motivat ca niciodată înainte de U Craiova – Mainz: „Mister îmi dă încredere la fiecare antrenament”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova dă piept cu Mainz joi seară, pe „Ion Oblemenco“, iar Ștefan Baiaram a anunțat că este pregătit de meci din toate punctele de vedere. Mijlocașul oltenilor a punctat faptul că forma inconstantă a lui Mainz din campionat și Europa nu poate decât să-i motiveze pe alb-albaștri.

Ștefan Baiaram, mai motivat ca niciodată înainte de Universitatea Craiova – FSV Mainz

Deși Mainz traversează o formă slabă în Bundesliga, în Conference au maximum de puncte. Ștefan Baiaram a avertizat în conferința de presă că adversarul este extrem de periculos în Europa și le cere suporterilor Universității Craiova să umple stadionul la ora jocului. De asemenea, „decarul“ Științei consideră că motivația sa și a colegilor va fi la cote maxime.

„Clar că va fi un meci european dificil, întâlnim un adversar bun, în ciuda faptului că nu stau prea bine în Bundesliga. Au maximum de puncte în Conference și asta ne face să fim și mai motivați și să dăm totul. Este un meci important pentru mine și-mi doresc să fac o figură frumoasă. Nu mai contează ce a fost în trecut, dau 100% pe teren. Mă simt foarte bine, mister îmi dă încredere la fiecare antrenament. Este primul meci de acasă din Grupă în care voi juca. Vreau să fie stadionul plin, să câștigăm și, de ce nu, să ne calificăm mai departe în competiție.

Atmosfera va fi foarte frumoasă și îmi doresc să fim susținuți din primul minut. Am jucat cu echipe mai bine clasate, am arătat bine. Și cu Bașakșehir am câștigat de două ori când nimeni nu prea ne dădea șanse. Presiune e la fiecare meci. La Universitatea Craiova mereu este presiune, deci nu va fi ceva special mâine seară. Lucrăm de puțin timp împreună. Îmi doresc o calificare în primăvara europeană cu Universitatea. Vreau titlul cu Știința. Important este, acum, să obținem un rezultat pozitiv cu Mainz, nu contează dacă voi înscrie sau voi da un assist“, a declarat Baiaram, la conferința de presă.

FSV Mainz, una dintre cele mai puternice echipe din Conference League în viziunea lui Coelho

Filipe Coelho a prefațat meciul de joi seară, de pe „Ion Oblemenco“ și a ținut să tragă câteva semnale de alarmă. .

„Va fi un meci contra unui oponent puternic, cu jucători de valoare și cu un antrenor pe măsură. Noi am pregătit foarte bine acest meci. Este un joc important, va fi o bătălie tare și îmi doresc mult ca stadionul să fie plin. Ne pregătim să întâlnim o echipă importantă și nu contează pe ce loc se află în Bundesliga. Noi ne facem analiza noastră și nu ne bazăm pe locul lor din clasament. Nu am nicio îndoială că am pregătit bine acest joc. Am încredere în băieți, vom lucra ca o echipă. Mâine seară este momentul să luptăm și să dăm totul pentru victorie. În zilele noastre, nu avem mult timp la dispoziție între meciuri.

Ca antrenor, trebuie să pregătesc totul într-un timp extrem de scurt. Nu trebuie să uităm faptul că jucătorii noștri nu sunt mașinării sau roboți, dar jucătorii lucrează extrem de bine și sunt mulțumit de ei. Putem spune că Mainz este una dintre cele mai dificile echipe din Conference, dar este și o provocare foarte bună pentru noi ca și club, ca oraș“, a punctat Filipe Coelho.

Întrebat despre atmosfera care se anunță „incendiară“ pe Oblemenco la ora meciului, tehnicianul Științei a răspuns: „Unul dintre cele mai frumoase lucruri din fotbal este să joci cu stadionul plin. Este foarte bine pentru jucători să se bucure de acest moment și vom face totul ca la finalul partidei toată lumea să fie mulțumită“.

Ce scriu nemții despre partida Universitatea Craiova – Mainz

„Va supraviețui Mainz și în cazanul de la Craiova?”, este . Semn clar că nemții sunt la curent cu atmosfera pe care fanii olteni o fac, de regulă, pe „Ion Oblemenco”.

„Un adevărat test o așteaptă pe Mainz 05 pe stadionul ‘Ion Oblemenco’ din România. Meciul promite a fi atât palpitant, cât și intens. În timp ce gazdele mizează pe avantajul terenului propriu și pe pasiunea fanilor, Mainz sosește plină de încredere după recentele rezultate din ECL”, mai notează nemții.

Ce paralelă au făcut între Universitatea Craiova și Mainz

În continuare, germanii amintesc că Mainz este pe locul 3 în grupa de UEFA Conference League, cu nouă puncte din trei meciuri. Apoi, analizează situația în care se află Universitatea Craiova, după trei jocuri.

„Pentru Craiova, este și un test al formei. Echipa a obținut patru puncte în trei meciuri. În Superliga românească, gazdele au obținut o victorie cu 2-1 împotriva lui FC Argeș, weekendul trecut. Mainz, pe de altă parte, a reușit doar o remiză împotriva lui TSG Hoffenheim”, au mai arătat nemții.