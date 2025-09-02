Ştefan Baiaram, mândru de prezenţa la naţională: „Este un pas mare în carieră!“

Cu trei zile înainte de Ştefan Baiaram a vorbit despre emoţiile şi bucuria pe care le-a trăit odată cu aflarea veştii că este convocat la naţionala de seniori.

Tatăl lui Ștefan Baiaram, primul care a aflat vestea convocării la echipa națională

Jucătorul Universităţii Craiova a vorbit, cu emoţii în glas, despre momentele frumoase pe care le-a trăit când a aflat că va face parte din şi a menţionat că a împărtăşit vestea, în primă instanţă, cu tatăl său.

„Prima oară l-am sunat pe tatăl meu, i-am spus că voi fi convocat. Îi datorez totul tatălui meu, pentru că el m-a împins spre fotbal şi m-a îndrumat în viaţă. Ceea ce sunt în momentul de faţă este datorită lui şi îi mulţumesc. A fost o bucurie mare, nu m-am aşteptat la acest lucru. M-a luat prin surprindere şi pe mine domnul selecţioner.

Mă bucur din suflet că munca pe care am depus-o pe teren s-a văzut. Mă încântă faptul că voi face parte din acest grup şi voi da 100% pentru România. Este un pas mare în cariera mea. Nu este uşor să ajungi la echipa naţională. Prin fiecare antrenament voi încerca să-i demonstrez domnului Lucescu că merit această convocare.

Am avut o mică accidentare în meciul cu Petrolul, dar acum sunt foarte bine, mă simt excelent. Sunt dornic de a lucra la naţională, de a face performanţă şi sunt cu gândul doar la echipa naţională în aceste momente. Am un moral foarte bun, o încredere foarte mare. Sper să arăt acest lucru şi la echipa naţională, la fiecare antrenament şi mă bucur că sunt într-un moment bun“, a declarat Ştefan Bairam, pentru

Convocarea alină puţin gustul amar al ratării prezenţei la turneul final Euro U21

Noul atacant al României a explicat că această convocare, la echipa de seniori a României, alină puţin din gustul amar al ratării prezenţei la turneul final al Euro 2025 cu naţionala U21. În acelaşi timp, craioveanul a mai menţionat că planurile de viitor în tricoul naţional sunt măreţe.

„Este un plus pentru mine faptul că la naţională mai sunt colegi pe care îi cunosc bine. Majoritatea ne ştim, iar băieţii m-au primit foarte bine. Sunt foarte încrezător că putem face lucruri frumoase împreună. Mirel Rădoi mi-a spus să fiu foarte serios, mi-a urat baftă.

Pot spune că această convocare alină puţin gustul amar al ratării prezenţei la , din această vară. Nu mă mai gândesc în trecut, ci doar trăiesc prezentul şi am aspiraţii pentru viitor. Îmi doresc să particip pe viitor la un European sau Mondial cu echipa naţională, să avem rezultate bune.

Am urmărit meciurile celelalte ale naţionalei, avem jucători de calitate şi cu siguranţă putem ajunge la Campionatul Mondial. M-am maturizat şi sunt în momentul meu cel mai bun“, a mai spus Baiaram.