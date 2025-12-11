Ştefan Baiaram, mesaj războinic pentru coechipieri înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga: „Vreau să ne calificăm în primăvara europeană! Avem un meci crucial şi vrem să câştigăm”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Ștefan Baiaram, mesaj războinic înainte de U Craiova – Sparta Praga

Ștefan Baiaram (22 de ani) a primit . Vedeta Universității Craiova nu se mulțumește cu puțin și vrea toate punctele cu Sparta Praga. Un eventual succes ar duce-o pe echipa lui Coelho la un pas de primăvara Conference League.

Ștefan Baiaram, mesaj războinic înainte de U Craiova – Sparta Praga

Universitatea Craiova face un sezon excelent în stagiunea 2025-2026. Oltenii evoluează în premieră în grupele unei competiții europene, iar acum visează la primăvara Conference League.

Cu 7 puncte, echipa lui Filipe Coelho este pe locul 15 înaintea duelului cu Sparta Praga. Cu un nou succes, craiovenii pot intra în top 8. Meciul împotriva cehilor este programat joi, 11 decembrie, de la ora 19:45.

„Până la titlu mai este mult de jucat. Urmează play-off-ul, va fi alt campionat. În primul rând noi ne gândim să ne calificăm în primăvara europeană. Joi avem un meci foarte, foarte important. Sperăm să ne calificăm direct. Să câștigăm și să intrăm în primele 8”, a declarat Ștefan Baiaram, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ștefan Baiaram e în căutarea primului gol în „faza ligii” Conference League. Până acum, mijlocașul Universității Craiova a marcat 5 goluri în SuperLiga și 3 în preliminariile UECL.

