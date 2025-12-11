Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ştefan Baiaram, mesaj războinic pentru coechipieri înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga: „Vreau să ne calificăm în primăvara europeană! Avem un meci crucial şi vrem să câştigăm”

Ștefan Baiaram a strigat adunarea înaintea duelului de foc dintre Universitatea Craiova și Sparta Praga. Vedeta oltenilor e disperată după cele 3 puncte și vrea calificarea în primăvara Conference League
Cristian Măciucă, Marian Popovici
11.12.2025 | 17:07
Stefan Baiaram mesaj razboinic pentru coechipieri inainte de Universitatea Craiova Sparta Praga Vreau sa ne calificam in primavara europeana Avem un meci crucial si vrem sa castigam
EXCLUSIV FANATIK
Ştefan Baiaram, mesaj războinic pentru coechipieri înainte de Universitatea Craiova - Sparta Praga: „Vreau să ne calificăm în primăvara europeană! Avem un meci crucial şi vrem să câştigăm”. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram (22 de ani) a primit premiul de cel mai bun mijlocaș în anul 2025 la SUPER GALA FANATIK. Vedeta Universității Craiova nu se mulțumește cu puțin și vrea toate punctele cu Sparta Praga. Un eventual succes ar duce-o pe echipa lui Coelho la un pas de primăvara Conference League.

Ștefan Baiaram, mesaj războinic înainte de U Craiova – Sparta Praga

Universitatea Craiova face un sezon excelent în stagiunea 2025-2026. Oltenii evoluează în premieră în grupele unei competiții europene, iar acum visează la primăvara Conference League.

ADVERTISEMENT

Cu 7 puncte, echipa lui Filipe Coelho este pe locul 15 înaintea duelului cu Sparta Praga. Cu un nou succes, craiovenii pot intra în top 8. Meciul împotriva cehilor este programat joi, 11 decembrie, de la ora 19:45. „Ion Oblemenco” se anunță sold-out pentru această confruntare. 

„Până la titlu mai este mult de jucat. Urmează play-off-ul, va fi alt campionat. În primul rând noi ne gândim să ne calificăm în primăvara europeană. Joi avem un meci foarte, foarte important. Sperăm să ne calificăm direct. Să câștigăm și să intrăm în primele 8”, a declarat Ștefan Baiaram, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”,...
Digi24.ro
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București

Ștefan Baiaram e în căutarea primului gol în „faza ligii” Conference League. Până acum, mijlocașul Universității Craiova a marcat 5 goluri în SuperLiga și 3 în preliminariile UECL.

ADVERTISEMENT
La 22 de ani, s-a mutat în Moldova și nu i-a venit să...
Digisport.ro
La 22 de ani, s-a mutat în Moldova și nu i-a venit să creadă ce a văzut: ”La mall, la toaletă, era doar o gaură în podea”

Ştefan Baiaram, mesaj războinic pentru coechipieri înainte de Universitatea Craiova - Sparta Praga

Meme Stoica și Andrei Vochin s-au contrat în direct pe tema regulii U21...
Fanatik
Meme Stoica și Andrei Vochin s-au contrat în direct pe tema regulii U21 în SuperLiga. „Dom’ director, tu știi cât ne costă?”
Ca la Balonul de Aur! Horia Ivanovici a fost adus la Gala Fanatik...
Fanatik
Ca la Balonul de Aur! Horia Ivanovici a fost adus la Gala Fanatik de un bolid de lux BYD, brandul auto care i-a cucerit pe români
Ilie Dumitrescu și alți membri ai Generaţiei de Aur vor fi prezenţi la...
Fanatik
Ilie Dumitrescu și alți membri ai Generaţiei de Aur vor fi prezenţi la Istanbul pentru „finala” Turcia – România: „Ei au confirmat deja! Mergem să fim alături de Generaţia de Suflet”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Afacerea în care și-a investit banii Cristi Tănase după retragerea din fotbal. Cu...
iamsport.ro
Afacerea în care și-a investit banii Cristi Tănase după retragerea din fotbal. Cu ce se ocupă în prezent ”Dodel”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!