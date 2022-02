Ștefan Baiaram, mulțumiri pentru Dan Nistor după golul din Universitatea Craiova – FC U Craiova 2-0: “Trebuie să îl cinstesc”

Gustavo a fost cel mai bun om al Universității Craiova . A deschis scorul cu o execuție spectaculoasă și a contribuit și la faza de 2-0, scorul final.

Gustavo, impresionat de atmosfera din Universitatea Craiova – FC U Craiova 2-0: “Niciodată nu am mai văzut așa ceva”

Atacantul brazilian este într-o formă excelentă și speră că lucrurile vor continua în aceeași manieră, atât pentru el, cât și pentru echipă. A fost impresionat de atmosfera creată de fani.

“Sunt foarte fericit că am marcat, a fost o atmosferă foarte bună. Sunt foarte fericit că am ajutat echipa, am luat puncte acasă. E un moment bun pentru noi, e atmosferă bună, se vede și pe teren cum luptăm. Sperăm ca și în meciul viitor să facem la fel.

Cred că a fost un joc foarte greu pentru noi, FC U a jucat bine, dar nu a tras la poartă, noi ne-am apărat foarte bine. Cred că merităm victoria. Mi-a fost puțină frică atunci cu atâtea petarde pe teren, s-a oprit jocul, dar a fost bine. Niciodată n-am văzut așa atmosferă”, a declarat .

Paul Papp, reacție haioasă: “Așa sunt ei, huliganii. A fost un spectacol frumos”

Paul Papp a avut și el o prestație solidă și a închis drumul spre poartă pentru fotbaliștii lui Nicolo Napoli. A comentat într-un mod amuzant atmosfera din tribune.

“Am trăit-o cu emoții înainte și cu suspans și adrenalină în timpul meciului. A fost un meci bărbătesc datorită și celor din tribună, le mulțumesc că au fost lângă noi și sper să să vină cât mai mulți. Sincer, în adrenalina meciului și în toată vâltoarea aia, nu mi-a fost frică că o să se întrerupă.

Suporterii, galeriile, huliganii așa sunt ei și a fost un spectacol frumos. Deja ne gândim la următorul meci, sperăm la 3 puncte și să o ținem tot așa. Aveam foarte mare nevoie pentru că trebuie să ne securizăm accederea în play-off, dar nu s-a terminat, mai sunt meciuri.”, .

Ștefan Baiaram a marcat din nou în poarta lui FC U Craiova: “Îmi priesc partidele contra rivalei”

Ștefan Baiaram, omul care a închis tabela, a anunțat că îi va face cinste lui Dan Nistor pentru pasa excelentă pe care i-a oferit-o la gol. Mijlocașul spune că îi priesc partidele contra rivalei, în poarta căreia a înscris și la partida tur.

”E important că am adus cele trei puncte. Ne bucurăm că ne-am făcut fanii fericiți. Îmi priesc meciurile cu U Craiova 1948. Mă bucur că am înscris. Speram să o luăm treptat și să urcăm în clasament. A fost o încurcătură mare. E o rivalitate foarte mare, dar am arătat pe teren că suntem mai buni.

Am avut o discuție cu Dan Nistor în vestiar și chiar ziceam că intrăm amândoi și îmi dă pasă de gol. Mi-a zis că trebuie să îl cinstesc. Mâine la refacere îi fac cinste. Ne dorim să ne batem acolo sus, dar luăm pas cu pas fiecare meci. Mă bucur foarte mult când văd un asemenea spectacol pe un teren de fotbal”, a declarat .