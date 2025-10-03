Ștefan Baiaram, noua enigmă a Craiovei. Are legătură cu ratarea transferului? „Cu el se întâmplă ceva! Probabil și după conflictul cu Rădoi”

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cristian Măciucă
03.10.2025 | 13:37
Ștefan Baiaram (22 de ani) a ratat singura ocazie a Universității Craiova în eșecul cu Rakow, scor 0-2. Cu toate acestea, internaționalul român a avut o prestație ștearsă. Unul dintre motive poate fi ratarea transferului în Turcia.

Cum a ratat Ștefan Baiaram transferul la Istanbul Bașakșehir

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Ștefan Baiaram a avut o ofertă din Turcia, de la Istanbul Bașakșehir. Mihai Rotaru a povestit culisele mutării care ar fi trebuit să se producă la fosta adversară a oltenilor din play-off-ul Conference League. Istanbul BB plătea 4,5 milioane de euro în schimbul vedetei din Bănie.

„Cu Baiaram se întâmplă ceva. Nu știu ce. De când a fost la echipa națională și nu e folosit de nea Mircea Lucescu. Probabil având o încărcătură, întâmplându-se ceva cu el. Pentru că nea Mircea nu e genul de om care să fie atât de intransigent care să fie răzbunator sau să aibă ceva cu jucătorii. Baiaram probabil are o problemă. Tot își pune bandaje din alea. E primul meci când îl văd fără bandaj pe picior. Baiaram nu mai e la fel. Probabil a avut un semiconflict cu Rădoi. 

În momentul de față, Baiaram parca nu mai dă ce ne-a arătat la începutul campionatului. Nu știu care sunt cauzele, dar el e într-o cădere. Că nu îl ajută echipa, că nu are baloane”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

„Am sesizat că jucătorii români au o cădere când nu se realizează un transfer. Probabil ei consideră că e capătul lumii. E posibil ca lucrurile astea să îi destabilizeze. Din păcate nu au un soi de educație prin care să li se bate în cap de mici că un transfer de la echipa ta la o echipă din străinătate nu e capătul lumii. Ei acționează în două moduri.

Dacă nu se realizează transferul au o cădere, dacă se realizează au impresia că au terminat cu fotbalul. Sunt liniștiți, își triplează salariile și nu continuă. Nu au mentalitatea croatului, a sârbului.

Care zic ;Unde m-am transferat? La turci. Păi ăsta e pasul intermediar. Eu trebuie să ajung la City, să ajung în Premier League. Acolo sunt banii adevărați. Ăștia nu sunt bani’. Chiar dacă se mărește salariul de 3-4 ori. La Baiaram e posibil să se fi întâmplat și așa ceva”, a adăugat Andrei Vochin.

Șumudică nu are milă de vedeta Craiovei: „Trebuia să demonstreze cu Rakow, nu cu FCSB”

Următorul meci în care Ștefan Baiaram are ocazia să își demonstreze calitățile este derby-ul cu FCSB. Meciul de pe Arena Națională are loc duminică, 5 octombrie, de la ora 20:30.

„Nu mai e același jucător. Poate și conflictul cu Mirel, dar nu trebuie să rămâi acolo. E nevoie la meciurile astea. Aici faci diferență. Dacă vrei să ajungi într-un campionat bun, dacă vrei să câștigi campionatul, trebuie să câștigi duminică”, a spus și Marian Aliuță.

„Baiaram nu trebuie să ne demonstreze cu FCSB. Baiaram trebuia să demonstreze ieri. Când vrei să te transferi, pentru mine, barometrul îl dau cupele europene și echipa națională”, a conchis Șumudică.

Ce diferend au avut Baiaram și Rădoi la meciul de acasă cu Farul

Antrenorul Universității Craiova, Mirel Rădoi, s-a supărat pe Ștefan Baiaram la meciul câștigat acasă cu Farul de la jumătatea lunii septembrie. Atunci, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Rădoi a fost foarte deranjat pe final de joc de faptul că Baiaram nu mai alerga în ritmul pe care și l-ar fi dorit el.

Tehnicianul alb-albaștrilor s-a enervat atât de tare încât a vrut să îl scoată pur și simplu de pe teren pe cel mai în formă jucător al oltenilor, în condițiile în care efectuase deja toate cele cinci modificări, iar acest lucru ar fi însemnat, în mod evident, că echipa sa ar fi trebuit să evolueze în inferioritate numerică în ultimele minute.

