Ștefan Baiaram nu a fost iertat! Ce au făcut suporterii Universității Craiova în minutul 85 al meciului cu Ararat

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Ștefan Baiaram a fost titular în partida Universitatea Craiova – Ararat Armenia, scor 1-1, în turul play-off-ului din UEFA Europa League. Schimbat în minutul 85 de Filipe Coelho, fotbalistul în vârstă de 23 de ani al Universității Craiova a fost huiduit de fani în momentul în care a părăsit terenul de joc.

Ștefan Baiaram, din nou ținta suporterilor! Ce au făcut fanii Craiovei la meciul cu Ararat

Fanii olteni nu au trecut peste episodul cu Ștefan Baiaram de la meciul retur cu KuPS (2-1) din turul 3 preliminar al UEFA Europa League. Talentatul jucător al alb-albaștrilor a făcut o criză de nervi la marginea terenului după ce a fost scos de pe teren de antrenorul Filipe Coelho. Mai mult decât atât, Baiaram a aruncat cu

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Titular pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova – Ararat, Ștefan Baiaram a fost scos de pe teren în minutul 85, iar în locul său a fost introdus Luca Băsceanu. În timp ce părăsea terenul, Baiaram a fost huiduit de o parte a suporterilor Universității Craiova. FANATIK a stat cu ochii pe decarul alb-albaștrilor care și-a stăpânit nervii de această dată.

Baiaram a luat loc pe scaunul de pe banca de rezerve și a băut apă, fără să dea curs provocărilor. La meciul cu KuPS, , a fost huiduit de fanii de la Tribuna 1 și Tribuna 2. În schimb, Peluza Nord Craiova l-a încurajat pe jucătorul care evoluează în extrema stângă.

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Filipe Coelho, Nicușor Bancu și Pavel Badea au sărit în apărarea lui Baiaram

, huiduit de propriii fani pe stadion. Atât colegii lui Baiaram, antrenorii și conducerea alb-albaștrilor sunt de părere că suporterii greșesc pentru faptul că îl taxează pe decarul din Bănie. „Le mulțumim foarte mult suporterilor, sper ca la meciul de duminică, cel cu FC Voluntari, să vină din nou alături de noi, doar împreună putem să câștigăm.

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Îi rog pe cei de la tribuna a II-a să aibă răbdare mai multă cu Baiaram, este un jucător foarte important pentru noi și nu este ușor pentru el să treacă peste această perioadă. Dacă-l ajutăm, va reveni la forma pe care a avut-o înainte”, au fost cuvintele lui Bancu.