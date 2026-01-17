Ștefan Baiaram o poate umple de bani pe Universitatea Craiova! Americanii îl vor pe starul lui Mihai Rotaru

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram a impresionat în prima parte a sezonului la Universitatea Craiova, grupare care ocupă momentan primul loc în Superliga. Ioan Becali a dezvăluit la GIOVANNI SHOW că internaționalul român reprezintă un subiect de discuție în Statele Unite, existând posibilitatea unui transfer în MLS.

Ștefan Baiaram, transfer în Statele Unite? Dezvăluirile lui Giovanni Becali

Giovanni Becali a analizat situația lui Ștefan Baiaram. Impresarul e de părere că fotbalistul ar putea să plece în vară de la Universitatea Craiova, însă cota sa ar putea fi afectată de faptul că echipa a ratat calificarea în primăvara europeană. „Pentru Baiaram eu am discutat cu câteva cluburi, am discutat și cu domnul Rotaru, i-am spus cluburile care sunt.

Sunt cluburi importante. El are semnat cu cineva cred, dar eu am o înțelegere cu domnul Rotaru, în momentul în care echipele pe care i le-am spus eu vin să îl ia, va pleca prin firma noastră. (n.r. e vreo șansă să plece în această iarnă?) Cred că șansa lui era să meargă cu Craiova mai departe, în primăvară, să joace acele meciuri până în vară.

Eu aud din culise că și pentru Baiaram se vorbește în America. Jucătorii care pleacă în America se întorc mai repede decât din orice altă parte a lumii. Baiaram, dacă e cu picioarele pe pământ și cu capul calumea, să facă un retur calumea, să se lupte pentru titlu și pentru un loc în cupele europene și în vară să plece la o echipă importantă”, a afirmat agentul FIFA la GIOVANNI SHOW. .

Cât valorează Ștefan Baiaram? Giovanni Becali s-a pronunțat

Giovanni Becali e de părere că Ștefan Baiaram ar putea să își crească semnificativ cota până la finalul sezonului actual, iar gruparea patronată de Mihai Rotaru ar putea să încaseze o sumă consistentă în schimbul său. „(n.r. e jucător de 5 milioane de euro fără probleme) Pot fi și 6 sau 7, depinde de el. Cred că ofertă de 4.5 milioane a avut de la o echipă din Turcia.

Poate să sară și de 7 milioane, depinde de el, dacă ia campionatul și mai dă încă 4-5 goluri în sezonul regulat, plus încă 3 în play-off, e altceva, când trecem de 15 goluri. Am auzit din culise că îl vor americanii, dar nu e echipa care l-a transferat pe Louis Munteanu”, a declarat impresarul. Așadar, Ștefan Baiaram și Louis Munteanu ar putea fi adversari în Major League Soccer. .

Ce realizări are Ștefan Baiaram în acest sezon

Ștefan Baiaram a marcat 10 goluri și a oferit 4 pase decisive în cele 31 de partide jucate în acest sezon pentru Universitatea Craiova în toate competițiile. Atacantul a debutat în 2025 și la prima reprezentativă a României, pentru care a și marcat un gol în meciul cu San Marino (7-1) din preliminariiile Cupei Mondiale, oferind și o pasă decisivă.

