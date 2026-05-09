Ștefan Baiaram, ofertă de 7.000.000 de euro! Ce echipă a pus banii jos pe atacant. Exclusiv

Universitatea Craiova este lider în SuperLiga, cu două etape rămase de disputat. Oltenii visează cu ochii deschiși la un nou titlu, după o pauză de 35 de ani. Ștefan Baiaram, deși ieșit din formă și implicit din vederile antrenorului Coelho, este unul dintre jucătorii care au contribuit în mare măsură la parcursul bun din acest sezon. Extrema din Bănie a fost la un pas de un transfer de răsunet, pe o sumă uriașă: 7 milioane de euro.

În sezonul 2025 – 2026, Ștefan Baiaram, cu golurile, pasele și evoluțiile sale foarte bune a contribuit la parcursul foarte bun al Universității Craiova pe toate planurile: campionat, Cupă și Conference League. Prestațiile încântătoare al jucătorului de 23 de ani au venit însă în prima parte a actualului sezon. Tot atunci, pe numele său a ajuns, la Craiova, o ofertă uriașă.

Sâmbătă, 8 mai 2026, în direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică, fost antrenor în Turcia, a dezvăluit faptul că Mihai Rotaru ar fi primit o ofertă de 7 milioane de euro pentru aripa stângă. fusese Istanbul Başakşehir. Turcii au fost eliminați de olteni în drumul către grupele UEFA Conference League.

”A avut ofertă de 7 milioane de euro din Turcia. Başakşehir a vrut să dea 7 milioane de euro pe el. Între 6 și 7 milioane de euro. Se ajungea la 7 milioane de euro cu niște bonusuri. În orice caz, în jur de 6-7 milioane de euro voia să plătească Başakşehir”, a afirmat Marius Șumudică în emisiunea de la FANATIK.

Cine este Istanbul Başakşehir, echipa care l-a dorit pe Ștefan Baiaram

Istanbul Başakşehir este un nume care trezește amintiri plăcute în Bănie. La finalul lunii august, U Craiova o învingea pe Başakşehir pe ”Ion Oblemenco”, scor 3-1, și cu scorul general de 5-2 intra în premieră în grupele Conference League. În dubla cu turcii, Ștefan Baiaram a fost unul dintre cei mai buni oameni ai lui Mirel Rădoi, care antrena atunci echipa din Craiova. Mijlocașul chiar a marcat în retur golul al doilea.

În acest sezon din campionatului Turciei, Istanbul Başakşehir are un parcurs extrem de modest pentru pretențiile sale. După 32 de etape scurse, echipa este pe locul 6, departe de pozițiile care duc în cupele europene. Istanbul Başakşehir are, conform Transfermakt, un lot cotat la o valoare de 72 de milioane de euro. Spre comparație, U Craiova este doar la 30 de milioane de euro.

Ce cotă de piață are Ștefan Baiaram

. Alături de Universitatea Craiova, acesta a jucat în toate competițiile. E vorba decampionat, Cupa României și UEFA Conference League. Tânărul fotbalist are 12 goluri marcate și 6 pase decisive. De notat că Baiaram a fost o prezență constantă și în ultimele acțiuni ale echipei naționale în mandatul regretatului Mircea Lucescu.

Date fiind evoluțiile bune, cota de piață a lui Baiaram a crescut accelerat în acest sezon. Tot cei de la Transfermarkt arată că, cluburile care vor să-l cumpere pe loc pe oltean trebuie să achite 4,5 milioane de euro. În România, numai Darius Olaru, 28 de ani, de la FCSB este mai bine cotat – 5 milioane de euro.

