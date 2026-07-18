Ștefan Baiaram, omul meciului din U Craiova – UTA 4-0, este pregătit de pasul următor: „Cu siguranță voi atrage atenția mai multor cluburi. Sună bine orice echipă”

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Universitatea Craiova a început foarte bine noul sezon din SuperLiga României, chiar dacă în prima oră de joc contra celor de la UTA Arad a părut că găsește cu greu drumul spre poarta „Bătrânei Doamne”. Ștefan Baiaram (23 de ani) a fost desemnat omul meciului, iar la finalul partidei a vorbit despre echipele care îl monitorizează în această perioadă.

Ștefan Baiaram, în atenția cluburilor din străinătate! Ce echipă ar alege starul Craiovei

Ștefan Baiaram este unul dintre produsele vandabile ale Universității Craiova, iar Mihai Rotaru se așteaptă la o sumă de cel puțin 5.000.000 de euro în schimbul său. Starul din Bănie a început foarte bine acest sezon și simte că acesta poate fi momentul în care să facă pasul spre un campionat mai puternic, însă pentru un moment toată atenția sa este la Universitatea Craiova.

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El a intrat pe teren în repriza a doua a meciului cu UTA și a fost desemnat omul meciului, iar la finalul partidei a dezvăluit că orice echipă cu tradiție și nume mare sună bine în ceea ce privește un transfer: „A fost un joc destul de greu, mai ales în prima repriză, când ei au stat foarte bine în teren și au avut câteva ocazii. Am arătat că suntem o echipă puternică în repriza secundă. În momentul de față eu mă simt foarte bine, m-am pregătit foarte bine. Am avut multe șanse și meciul trecut, dar mă bucur că astăzi mi-am ajutat echipa.

A mai trecut un an peste mine, sunt mult mai matur acum. Cu siguranță, dacă jocul meu va arăta la fel, o să atrag atenția anumitor echipe. Am învățat să mă focusez doar pe evoluțiile mele din teren. Cu siguranță voi atrage atenția mai multor cluburi. Sună bine orice echipă cu nume și tradiție mare, nu doar Anderlecht, dar momentan sunt aici și mă bucur de fiecare meci la această echipă.

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Champions League este cea mai frumoasă competiție. Va fi un meci greu, dar cum ați văzut suntem un grup puternic. Vom scoate un rezultat pozitiv și ne vom califica mai departe! În campionat, sunt de părere că avem un lot numeros și foarte bun valoric și că le va fi greu adversarelor să ne învingă”, a declarat Ștefan Baiaram la

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Samuel Teles a deblocat tabela în meciul cu UTA Arad

Portughezul Samuel Teles a fost un jucător foarte important pentru Universitatea Craiova în acest meci, întrucât el a fost cel care a deblocat tabela atunci când oltenii nu găseau drumul către gol. Mijlocașul Craiovei se gândește deja la meciul cu Levski și

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„Este foarte bună competiția între noi și cred că este secretul pentru a avea o echipă foarte bună. Acum vom începe să pregătim meciul cu Levski. Va fi un adversar tare, au trecut de o echipă bosniacă și au jucători foarte buni. Trebuie să fim în cea mai bună formă a noastră. Niciodată nu știi. Campionatul abia a început. Nici măcar nu au jucat toate echipele. Noi vom încerca să fim în cea mai bună variantă a noastră”, a declarat Samuel Teles conform sursei citate.

Pentru Universitatea Craiova urmează un meci crucial

campioana Bulgariei, din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Acest meci este extrem de important pentru olteni, întrucât câștigătoarea își va asigura participarea în faza principală a unei competiții UEFA.

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La fel ca Universitatea Craiova, Levski și-a câștigat primul meci din noul sezon în campionatul Bulgariei. Aceștia au învins-o cu 2-1 pe Dunav Ruse, însă nu au avut nicio emoție. Campioana Bulgariei a controlat întregul meci și a condus cu 2-0 până în minutul 84. Spre deosebire de olteni, care au avut emoții în primele 60 de minute contra arădenilor, însă echipa s-a dezlănțuit pe final.

Teles a deschis scorul printr-o execuție din afara careului în minutul 62, iar scorul a rămas 1-0 până în minutul 87, când Baiaram a dublat avantajul echipei sale. UTA a cedat complet în ultimele 5 minute, iar scorul final a fost 4-0 pentru formația din Bănie.