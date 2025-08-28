Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ştefan Baiaram, out din Universitatea Craiova – Başakşehir! Cum arată echipa de start fără vedeta oltenilor. Exclusiv

Mirel Rădoi nu are liniște înainte de Universitatea Craiova - Başakşehir. Care e situația lui Ștefan Baiaram. Vedeta echipei din Bănie are probleme medicale.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
28.08.2025 | 12:02
Universitatea Craiova e la 90 de minute distanță de calificarea în UEFA Conference League. Oltenii au câștigat cu 2-1 la Istanbul, în fața celor de la Bașakșehir, însă Mirel Rădoi, antrenorul grupării din Bănie, a primit o veste foarte proastă. Sunt șanse mici ca Baiaram să fie pe teren la retur.

Lovitură pentru Universitatea Craiova. Baiaram ratează duelul cu Bașakșehir

Atacantul Universității Craiova s-a accidentat în weekend, în duelul câștigat de olteni în fața celor de la Petrolul. Deși medicii au dat de înțeles că problema medicală nu este una foarte gravă și ar avea timp la dispoziție să se refacă, inclusiv miercuri, pe 27 august, Baiaram a resimțit dureri serioase.

Cum arată primul 11 gândit de Mirel Rădoi pentru duelul cu Bașakșehir

Cristi Coste e în Bănie și a aflat ultimele informații legate de situația lui Ștefan Baiaram. Atacantul Universității Craiova s-a antrenat separat de restul lotului și sunt șanse minime să fie pe teren în duelul de foc cu Istanbul Bașakșehir. În plus, FANATIK are și formula de start pregătită de Mirel Rădoi.

„Din ce știu, la această oră sunt șanse foarte mici ca Baiaram să joace în această seară. El a făcut antrenamente la sală ieri, separat. A avut și ieri dureri. S-a antrenat separat. Sunt șanse mici să fie pe teren. Din acest punct de vedere, e foarte posibil ca primul 11 al Universității Craiova să fie unul fără Baiaram.

Isenko va fi în poartă. În apărare, Romanchuk, Screciu și Badelj. În linia de mijloc, Mora în dreapta, Bancu în stânga, iar între ei, Băluță și Teles. Vârf va fi Asaad, iar în spatele lui, Houri și Alex Cicâldău. Cam asta e formula. Pierdere mare, Baiaram, pentru Universitatea Craiova”, a declarat Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Echipa de start pregătită de Mirel Rădoi pentru meciul cu Istanbul Bașakșehir: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, Băluță, Teles, Bancu – Houri, Cicâldău – Asaad.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
