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Ștefan Baiaram este foarte aproape să rateze și meciul dintre Corvinul Hunedoara și Universitatea Craiova, iar situația atacantului campioanei României ridică în continuare semne de întrebare. Horia Ivanovici a prezentat, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, ultimele informații despre starea fotbalistului, dar și despre situația transferului său.

Ștefan Baiaram, șanse minime să joace împotriva Corvinului

Universitatea Craiova se pregătește pentru duelul cu Corvinul Hunedoara, însă Filipe Coelho nu se poate baza, cel mai probabil, pe Ștefan Baiaram. Atacantul s-a antrenat pe parcursul săptămânii și a făcut deplasarea la Arad, acolo unde se va disputa partida, însă nu este refăcut complet.

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Potrivit informației prezentate de Horia Ivanovici, . Astfel, fotbalistul este așteptat să privească din tribune confruntarea cu revelația sezonului: „Avem o informație exclusivă înainte de Corvinul Hunedoara – Universitatea Craiova, meciul dintre revelația sezonului și campioana României. Mai exact, informația este că Baiaram nu e nici acum refăcut 100%.

S-a antrenat toată săptămâna, a făcut deplasarea la Arad, unde se va disputa meciul, dar șansele să joace sunt sub 10% să fie forțat. Din informațiile FANATIK, deci, Baiaram nu va juca, probabil, nici în această seară în meciul cu Corvinul“, a anunțat Horia Ivanovici, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Transferul lui Baiaram, în continuare blocat

În paralel cu situația medicală a lui Ștefan Baiaram, . După vehiculațiile unui posibil interesul manifestat de PAOK pentru fotbalist în această perioadă, negocierile nu au avansat deloc, ba chiar au înghețat. Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii, a transmis că, potrivit informațiilor FANATIK, în acest moment nu mai există discuții concrete pentru transferul lui Baiaram, iar situația este practic înghețată.

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Horia Ivanovici a analizat și situația din perspectiva Universității Craiova și consideră că oltenii au ratat momentul potrivit pentru a realiza transferul lui Baiaram. Totuși, acesta a remarcat că o eventuală plecare a atacantului ar fi putut declanșa și alte modificări la nivel de lot.

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„Legat de transfer, nicio discuție, ca să-l citez pe Mihai Rotaru. N-a mai fost nicio discuție în ultima vreme, e totul înghețat. „Gheață la mal“ cu transferul lui Baiaram. Au ratat momentul transferului cei de l Craiova cu Baiaram. Dar lasă așa, că dacă pleca Baiaram, mai pleca și un Lukic, cine știe ce rămânea. A mai venit un Drăguș, lasă să crească și nivelul la noi“, a mai spus Horia Ivanovici.