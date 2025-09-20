Ștefan Baiaram, pedepsit de Mirel Rădoi în Oțelul – Universitatea Craiova! Nu a uitat criza de nervi pe care i-a provocat-o

După ce l-a enervat la culme pe Mirel Rădoi în duelul cu Farul de săptămâna trecută, atacantul Ștefan Baiaram și-a aflat pedeapsa chiar înainte de startul partidei Oțelul – Universitatea Craiova.

Cum l-a pedepsit Mirel Rădoi pe Ștefan Baiaram la Oțelul – Universitatea Craiova

În ciuda faptului că a avut un start de sezon excelent și a fost chemat chiar și la echipa națională a României, Baiaram pare să fi intrat în colimatorul tehnicianului ”alb-albaștrilor”. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Rădoi , deși efectuase deja cinci modificări, deranjat de faptul că fotbalistul nu alerga.

La o săptămână de la acel joc, internaționalul român și-a aflat pedeapsa. Antrenorul Universității Craiova a decis să-l țină pe banca de rezerve pentru întâlnirea din deplasare cu Oțelul Galați, din etapa a 10-a din SuperLiga. Este al doilea meci consecutiv în care Ștefan Baiaram nu se află în primul ”11” al oltenilor.

O altă surpriză pregătită de Mirel Rădoi pentru partida programată sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 21:00, este titularizarea în premieră a nigerianului Monday Etim, care va face pereche în atac cu Steven Nsimba.

În schimb, palestinianul Assad Al-Hamlawi nu este nici pe foaia de joc, în timp ce cubanezul Luis Paradela a prins foaia de joc pentru prima dată după accidentarea suferită la finalul anului trecut. Echipa de start a oltenilor la întâlnirea de la Galați arată astfel:

Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, D. Matei, T. Băluță, Cicâldău, Bancu – Etim, Nsimba. Rezerve: Lung, L. Popescu – M. Rădulescu, Teles, Al. Crețu, Anzor, Baiaram, Houri, A. Rus, Paradela, Băsceanu, Fl. Ștefan

Mutu e de partea lui Rădoi în scandalul cu Baiaram

Fostul mare internațional Adrian Mutu a analizat la FANATIK SUPERLIGA ieșirea nervoasă a lui Mirel Rădoi la adresa lui Ștefan Baiaram și consideră că și ar fi trebuit chiar să-l scoată din teren.

”Nu era vorba de faptul că Mirel ar fi creat un conflict, aici era vorba de o atitudine foarte proastă a jucătorului, Baiaram, atunci când intră în teren. Adică, tu când joci titular ai o atitudine bună și faci lucruri extraordinare, ești convocat la echipa națională, Mirel decide să nu joci, iar tu intri și faci figuri? Eu, în locul lui Mirel, l-aș fi scos. Are dreptate Mirel 100%.

(n.r. – Îl scoteai în minutul 90, începând un conflict?) Conflictul l-ar fi început Baiaram, nu Rădoi. (n.r. – Poate Baiaram a avut o zi proastă) Poți să ai o zi proastă la nivel calitativ, să nu îți iasă driblinguri, dar dacă nu poți să alergi, nu ești în stare, spui că te simți rău și nu intri în teren”, a declarat Mutu.