Ștefan Baiaram, prezentat la Benfica şi FC Porto! Verdictul lui Jose Mourinho despre atacantul Universității Craiova. Exclusiv

Ștefan Baiaram, cel mai în formă român de la U Craiova, a fost prezentat la Benfica şi FC Porto de către impresarul Giovanni Becali. Ce impresie a avut Jose Mourinho despre atacant.
Adrian Baciu
30.01.2026 | 15:00
Stefan Baiaram prezentat la Benfica si FC Porto Verdictul lui Jose Mourinho despre atacantul Universitatii Craiova Exclusiv
Ce au spus portughezii de la Porto și Benfica despre Ștefan Baiaram. Sursa foto: colaj Fanatik
Cu 7 goluri marcate în cele 22 de prezențe în tricoul Universității Craiova, Ștefan Baiaram este al doilea marcator al oltenilor în SuperLiga. Numai Steven Nsimba, cu 8 reușite, este peste el. S-a vorbit mult de un transfer în străinătate al atacantului român. Impresarul Giovanni Becali a dezvăluit că tânărul de 23 de ani a fost prezentat la Benfica şi FC Porto. Ce au spus lusitanii despre vârful oltenilor.

Ce au spus portughezii despre Ștefan Baiaram: atacantul Universității Craiova, prezentat la granzii Benfica şi FC Porto

Întrebat despre situația lui Baiaram, impresarul Giovanni Becali a dezvăluit, la emisiunea GIOVANNI SHOW, că el însuși l-a prezentat pe fotbalist la granzii Portugaliei, Benfica și FC Porto. Din păcate pentru jucător, ”recenziile” lusitanilor nu au fost deloc printre cele mai bune.

Marele Jose Mourinho i-a transmis agentului român că Baiaram nu este jucător de valoarea lui Benfica, club care tocmai s-a calificat în play-off-ul pentru accederea în optimile UEFA Champions League. Nici cei de la FC Porto nu sunt, momentan, interesați de atacantul din Bănie.

”Eu l-am prezentat la două echipe portugheze, Benfica și Porto. Și la Benfica și la Porto. Jose Mourinho mi-a zis că nu e jucător de Benfica. La Porto, antrenorul Francesco Farioli mi-a zis: ‘l-am dat la scouter și cred că avem pe locul lui. Vorbim în vară‘”, a dezvăluit Giovanni Becali, la FANATIK.

Ce alte echipe mari s-au mai interesat de Baiaram. Care este prețul jucătorului

FC Porto și Benfica sunt doar două nume mari din fotbalul european care s-au interesat de Baiaram. Giovanni Becali mai spune că, pentru atacant, au mai existat contacte de la Bologna și AS Roma. Impresarul mai dezvăluie că prețul de transfer se învârte între 7 și 9 milioane de euro.

”Pentru Baiaram am avut Bologna, care l-au studiat în Italia, și plus AS Roma. Am vorbit cu Ricky Massara, director sportiv (n.r. la Roma), căruia i-am trimis un video cu prezentarea lui Baiaram. A văzut despre ce e vorba. Mi-a spus: ‘Giovanni, pentru moment suntem bine. Vorbim în vară’.

(n.r. Prețul cerut de U Craiova pe unde e?) Eu am spus că între 7 și 9 milioane de euro. Apoi, se mai înțeleg ei cu patronul, cu bonusuri, cu altele. Importantă nu e suma, e important să le placă jucătorul. Și jucătorul nu e că nu le-a plăcut. Dar mulți au avut variante pe postul acela. Uite, ca drept dovadă n-au mai luat nimic”, a spus Becali.

  • 4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ștefan Baiaram, conform Transfermarkt

Când ar putea pleca Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova

La începutul acestui an, într-o perioadă în care echipa sa are evoluții bune, iar șansele la titlu par mai mari ca niciodată, Ștefan Baiaram a transmis că nu vrea să plece de la Universitatea Craiova. Acesta a spus clar că obiectivul său este cucerirea celui mai important trofeu intern cu Universitatea Craiova: SuperLiga.

Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
