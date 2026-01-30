Ștefan Baiaram, prezentat la Benfica şi FC Porto! Verdictul lui Jose Mourinho despre atacantul Universității Craiova. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Cu 7 goluri marcate în cele 22 de prezențe în tricoul Universității Craiova, Ștefan Baiaram este al doilea marcator al oltenilor în SuperLiga. Numai Steven Nsimba, cu 8 reușite, este peste el. S-a vorbit mult de un transfer în străinătate al atacantului român. Impresarul Giovanni Becali a dezvăluit că tânărul de 23 de ani a fost prezentat la Benfica şi FC Porto. Ce au spus lusitanii despre vârful oltenilor.

Ce au spus portughezii despre Ștefan Baiaram: atacantul Universității Craiova, prezentat la granzii Benfica şi FC Porto

Întrebat despre situația lui Baiaram, impresarul Giovanni Becali a dezvăluit, la emisiunea GIOVANNI SHOW, că el însuși l-a prezentat pe fotbalist la granzii Portugaliei, Benfica și FC Porto. Din păcate pentru jucător, ”recenziile” lusitanilor nu au fost deloc printre cele mai bune.

Marele Jose Mourinho i-a transmis agentului român că Baiaram nu este jucător de valoarea lui Benfica, club care tocmai s-a calificat în play-off-ul pentru accederea în optimile UEFA Champions League. Nici cei de la FC Porto nu sunt, momentan, interesați de atacantul din Bănie.

”Eu l-am prezentat la două echipe portugheze, Benfica și Porto. Și la Benfica și la Porto. Jose Mourinho mi-a zis că nu e jucător de Benfica. La Porto, antrenorul Francesco Farioli mi-a zis: ‘l-am dat la scouter și cred că avem pe locul lui. Vorbim în vară‘”, a dezvăluit Giovanni Becali, la FANATIK.

Ce alte echipe mari s-au mai interesat de Baiaram. Care este prețul jucătorului

FC Porto și Benfica sunt doar două nume mari din fotbalul european care s-au interesat de Baiaram. de la Bologna și AS Roma. Impresarul mai dezvăluie că prețul de transfer se învârte între 7 și 9 milioane de euro.

”Pentru Baiaram am avut Bologna, care l-au studiat în Italia, și plus AS Roma. Am vorbit cu Ricky Massara, director sportiv (n.r. la Roma), căruia i-am trimis un video cu prezentarea lui Baiaram. A văzut despre ce e vorba. Mi-a spus: ‘Giovanni, pentru moment suntem bine. Vorbim în vară’.

(n.r. Prețul cerut de U Craiova pe unde e?) Eu am spus că între 7 și 9 milioane de euro. Apoi, se mai înțeleg ei cu patronul, cu bonusuri, cu altele. Importantă nu e suma, e important să le placă jucătorul. Și jucătorul nu e că nu le-a plăcut. Dar mulți au avut variante pe postul acela. Uite, ca drept dovadă n-au mai luat nimic”, a spus Becali.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ștefan Baiaram, conform Transfermarkt

Când ar putea pleca Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova

La începutul acestui an, într-o perioadă în care echipa sa are evoluții bune, iar șansele la titlu par mai mari ca niciodată, . Acesta a spus clar că obiectivul său este cucerirea celui mai important trofeu intern cu Universitatea Craiova: SuperLiga.