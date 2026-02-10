Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ştefan Baiaram, pus la punct după ce s-a scuipat cu un fan al lui Dinamo: “Trebuie să îşi vadă de treaba lui şi să fie mai matur”

Ştefan Baiaram a ajuns subiect principal după meciul Dinamo - Universitatea Craiova 1-1. Jucătorul oltenilor a fost pus la punct în direct după ce s-a scuipat cu un suporter al „câinilor”.
Mihai Dragomir
10.02.2026 | 17:31
Ștefan Baiaram, taxat în direct după ce s-a scuipat cu un suporter dinamovist. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
SuperLiga a bifat un nou caz revoltător, după bătaia de pe teren de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Acum, după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un suporter rival. Fotbalistul a fost pus la punct în direct a doua zi.

Florentin Petre îi atrage atenția lui Ștefan Baiaram după ce s-a scuipat cu un suporter dinamovist

Ce ar fi fotbalul românesc dacă nu ar conține și momente nepotrivite sportului rege. O nouă etapă din SuperLiga, un nou moment care a provocat reacții puternice, de data aceasta consumat la finalul meciului Dinamo – Universitatea Craiova 1-1.

Mai exact, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un suporter dinamovist, totul fiind surprins de camere. Gestul fotbalistului a fost taxat în direct a doua zi de Florentin Petre, secundul lui Dinamo. Ce i-a reproșat, de fapt.

„Gesturile astea trebuie echilibrate din momentul când tu ești fotbalist. Tu știi foarte bine că, mergând pe un stadion rival, lumea te înjură. Eu ce ar trebui să fac? Ce să fac? Să mă bat cu ei? Nu!

El trebuia să-și vadă de treaba lui, să meargă mai departe, pentru că nu este prima dată când îl scuipă sau îl înjură cineva. Și noi am făcut prin toate… Lucrurile astea trebuie gestionate. Din lucrurile astea trebuie să ieși cu fruntea sus, să fii mândru că ai reușit să treci de momentul ăla. Nu trebuie să te iei la bătaie sau să ai gesturi din astea!”, a spus Florentin Petre.

Sfatul lui Florentin Petre pentru Ștefan Bairam după ce a auzit ce a declarat după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1

După meci, Ștefan Baiaram a oferit o primă reacție în care a spus că nu regretă nimic. Florentin Petre a auzit declarațiile date de „perla” oltenilor și l-a sfătuit să devină mai matur și mai liniștit în astfel de momente delicate.

„Asta a fost gândirea lui în momentul ăla. Așa a gândit-o, ce pot să-i spui, dacă așa a considerat el… Pe lângă calitățile foarte bune pe care i le-a dat Dumnezeu, ar trebui un pic de echilibru și din punctul ăsta de vedere.

Eu spun că ar crește în valoare mult mai mult dacă ar fi liniștit și și-ar vedea de treaba lui. Și în ochii altor fani, nu numai cei ai Craiovei, pentru că este foarte important. Eu de ce n-am probleme dacă merg la un meci al FCSB-ului sau la un meci al unei rivale, merg în tribune și nu o să-mi spună nimeni niciodată nimic”, a mai spus Florentin Petre la FANATIK SUPERLIGA.

