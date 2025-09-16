Ştefan Baiaram, pus la zid de Adi Mutu după conflictul cu Rădoi: „A început să ridice capul şi deja face figuri! Ce facem? Îi pupăm în fund pe jucători?!”

Universitatea Craiova a obținut o nouă victorie în Superligă, 2-0 cu Farul, dar . Adrian Mutu a analizat momentul la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu, reacție dură după conflictul dintre Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram

Mirel Rădoi l-a introdus pe Ștefan Baiaram în minutul 73 al partidei dintre Universitatea Craiova și Farul, însă . Adrian Mutu a vorbit despre această situație la FANATIK SUPERLIGA.

„Nu era vorba de faptul că Mirel ar fi creat un conflict, aici era vorba de o atitudine foarte proastă a jucătorului, Baiaram, atunci când intră în teren. Adică, tu când joci titular ai o atitudine bună și faci lucruri extraordinare, ești convocat la echipa națională, Mirel decide să nu joci, iar tu intri și faci figuri?

ADVERTISEMENT

Eu, în locul lui Mirel, l-aș fi scos. Are dreptate Mirel 100%. (n.r. îl scoteai în minutul 90, începând un conflict?) Conflictul l-ar fi început Baiaram, nu Rădoi. (n.r. poate Baiaram a avut o zi proastă) Poţi să ai o zi proastă la nivel calitativ, să nu îți iasă driblinguri, dar dacă nu poți să alergi, nu ești în stare, spui că te simți rău și nu intri în teren”, a afirmat „Briliantul”.

Adrian Mutu, mesaj ferm pentru Ștefan Baiaram

Fostul mare atacant e de părere că responsabilitatea pentru cele întâmplate îi aparţine lui Ștefan Baiaram. „În primul rând, nu a început Mirel niciun conflict. În al doilea rând, probabil că l-a ‘urecheat’, știindu-l pe Mirel, după meci, iar un astfel de gest ar fi făcut parte din procesul de creștere al lui Baiaram.

ADVERTISEMENT

E și el tânăr, să nu uităm. Abia acum a început și el să ridice capul și probabil dacă a făcut niște figuri, Mirel s-a supărat. (n.r. și tu îl scoteai în minutul 90?) Dacă e vorba de atitudine. Dacă Mirel s-a supărat, nu el a început conflictul, l-a început Baiaram prin atitudinea proastă. În momentul în care tu ești chemat la echipa națională, ești în ‘spotlight’, în sfârșit îți vede toată lumea valoarea.

ADVERTISEMENT

Dacă intră în teren, responsabilitatea e total a jucătorului să dea 100%, are obligația să dea 100%. Nu putem vorbi de o zi proastă, o zi proastă ai avut dacă nu îți ies driblingurile sau pasele, nu de atitudine. Poți să alergi după adversar, să îți ții poziția, poți să fii agresiv, vorbim doar de chestii fizice. Dacă tot așa îi pupăm în fund pe jucători… Presiunea e pe antrenori, tot timpul ei plătesc”, a declarat Adrian Mutu în exclusivitate pentru FANATIK.