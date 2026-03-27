După eșecul suferit de România în meciul de baraj cu Turcia, dezamăgirea a fost la cote maxime în tabăra „tricolorilor“. Printre jucătorii afectați s-a numărat și starul Universității Craiova, Ștefan Baiaram, care a intrat pe teren spre finalul partidei, fără a reuși, însă, să schimbe soarta jocului. După fluierul final, Baiaram a găsit alinare în brațele logodnicei sale, care l-a susținut din tribunele stadionului din Beșiktaș și i-a transmis un mesaj emoționant de susținere.

Ștefan Baiaram, susținut din tribune de logodnică. Ce mesaj i-a transmis Cristina Răduț

Ștefan Baiaram a fost introdus pe teren în minutul 88 al meciului decisiv de la Beșiktaș, însă timpul scurt și presiunea momentului nu i-au permis să-și lase amprenta pe joc. La final, el a fost vizibil afectat de înfrângere, la fel ca toți colegii săi.

În mijlocul tristeții și dezamăgirii, logodnica lui Baiaram a fost prezentă să-i ofere sprijinul moral de care avea nevoie. Îmbrăcată în tricoul galben al naționalei, cu numele „Baiaram“ inscripționat pe spate, ea i-a oferit o îmbrățișare caldă, postând ulterior pe rețelele sociale mesajul simplu, dar plin de semnificație: „La bine și la rău. Mândră de tine pentru că ai purtat tricolorul“.

Cristina Răduţ, luptătoare de kickbox! Este poreclită „Prinţesa Războinică”

Cristina Răduţ activează şi ea în lumea sportului. . În promoţia „Dynamite Fighting Show”, preietena lui Baiaram are trei victorii şi un egal. Ea a povestit într-un interviu acordat în 2022 cum a ajuns la kickbox:

„Practic kickboxing de la 12 ani. Trecerea de la balet la kickbox a fost pentru că nu îmi place sportul de echipă, îmi place adrenalina, să domin, să fie toată atenţia în jurul meu. Pasiunea a venit pe parcurs, când mi-am dat seama că sportul acesta mă completează perfect”, a spus Cristina Răduţ pentru Wowbiz.

Cristina Răduţ a fost nevoită să apeleze la mişcările de kickbox şi în afara ringului. Luptătoarea a povestit că un bărbat i-a abordat o prietenă într-un mod mai brutal şi a fost nevoită să îl calmeze cu câteva mişcări de arte marţiale:

„Am fost nevoită să mă bat şi în afara ringului, dar cu băieți. Un bărbat mi-a abordat prietena pe stradă într-un mod foarte neplăcut și a trebuit să intervin cu câteva mișcări. El a fost insistent, a fost nevoie de puțină autoapărare”, a spus Cristina Răduţ.

Ștefan Baiaram și-a cerut iubita în căsătorie pe plaja din Miami

la începutul acestui an. Pe plaja din Miami, într-un decor de poveste, jucătorul Universității Craiova a creat un moment de neuitat și a publicat o declarație care a emoționat mii de fani.

„În primul rând, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine. Mai ales pentru momentele când mi-a fost greu și ai simțit să-mi fii alături în continuare. Ești singura femeie lângă care mă văd trăind și întemeindu-mi o familie. Vreau să-mi fii alături toată viața mea și să avem un viitor strălucit împreună. Îți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat să fii soția mea. Te iubesc cel mai mult!“, scria nu demult Ștefan Baiaram pe Facebook.