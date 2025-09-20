Ştefan Baiaram s-a dat accidentat la naţionala României?! “Mircea Lucescu voia să îl bage la pauză!”

Ștefan Baiaram e jucătorul care a strălucit în acest sezon de Superligă. Atacantul Universității Craiova și-a ridicat mult nivelul și a primit și o convocare la echipa națională a României, însă Mircea Lucescu nu s-a putut baza pe serviciile sale în partida din Cipru, întrucât a acuzat probleme medicale.

E sau nu Ștefan Baiaram accidentat. Atacantul lui Rădoi a prins tot mai puține minute pe teren

Andrei Vochin, un oficial important al Federației Române de Fotbal, a dat de înțeles că Mircea Lucescu avea în plan să-l introducă în partea a doua a partidei de la Nicosia.

Înainte de campania echipei naționale, el a intrat într-un mic conflict cu Mirel Rădoi, care i-a reproșat că aleargă mult prea puțin. În weekendul trecut, atacantul a prins doar 18 minute cu Farul Constanța.

Ștefan Baiaram i-a spus lui Mircea Lucescu că nu poate juca în Cipru. Dezvăluirile oficialului FRF

De vină par să fie problemele la genunchi cu care se confruntă Ștefan Baiaram. Andrei Vochin a explicat că fotbalistul i-a spus preparatorului fizic al echipei naționale că nu poate juca în Cipru, întrucât simte dureri la picior, iar Mircea Lucescu a fost nevoit să-l lase pe bancă, deși altele erau planurile selecționerului.

„Nu știu ce a fost cu Baiaram. El a fost accidentat. La națională, când domnul Lucescu a vrut să-l bage la pauză, a spus că simte o încărcare, nu știu pe unde, în meciul cu Cipru. I-a transmis preparatorului că simte o încărcare și nu a vrut să riște. Poate că s-a reținut. A făcut una-două acțiuni bune pe stâng când a jucat (N.r. cu Farul).

Poate reținerea din finalul meciului cu Farul a venit și dintr-o chestiune fizică. Nu pot să-mi dau seama. Parcă reacția lui Mirel ascunde ceva. Parcă mai e ceva acolo. Altfel, mi se pare puțin exagerat”, a declarat Andrei Vochin, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA.