Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ştefan Baiaram s-a dat accidentat la naţionala României?! “Mircea Lucescu voia să îl bage la pauză!”

Ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram!? Atacantul Universității Craiova a acuzat probleme medicale în cantonamentul naționalei României.
Alex Bodnariu
20.09.2025 | 19:00
Stefan Baiaram sa dat accidentat la nationala Romaniei Mircea Lucescu voia sa il bage la pauza
EXCLUSIV FANATIK
Ştefan Baiaram s-a dat accidentat la naţionala României?! “Mircea Lucescu voia să îl bage la pauză!”

Ștefan Baiaram e jucătorul care a strălucit în acest sezon de Superligă. Atacantul Universității Craiova și-a ridicat mult nivelul și a primit și o convocare la echipa națională a României, însă Mircea Lucescu nu s-a putut baza pe serviciile sale în partida din Cipru, întrucât a acuzat probleme medicale.

ADVERTISEMENT

E sau nu Ștefan Baiaram accidentat. Atacantul lui Rădoi a prins tot mai puține minute pe teren

Atacantul a fost ținut pe banca de rezerve, atât în meciul cu Canada, cât și în cel din Cipru. Andrei Vochin, un oficial important al Federației Române de Fotbal, a dat de înțeles că Mircea Lucescu avea în plan să-l introducă în partea a doua a partidei de la Nicosia.

Se pare că Ștefan Baiaram are probleme medicale. Înainte de campania echipei naționale, el a intrat într-un mic conflict cu Mirel Rădoi, care i-a reproșat că aleargă mult prea puțin. În weekendul trecut, atacantul a prins doar 18 minute cu Farul Constanța.

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram i-a spus lui Mircea Lucescu că nu poate juca în Cipru. Dezvăluirile oficialului FRF

De vină par să fie problemele la genunchi cu care se confruntă Ștefan Baiaram. Andrei Vochin a explicat că fotbalistul i-a spus preparatorului fizic al echipei naționale că nu poate juca în Cipru, întrucât simte dureri la picior, iar Mircea Lucescu a fost nevoit să-l lase pe bancă, deși altele erau planurile selecționerului.

„Nu știu ce a fost cu Baiaram. El a fost accidentat. La națională, când domnul Lucescu a vrut să-l bage la pauză, a spus că simte o încărcare, nu știu pe unde, în meciul cu Cipru. I-a transmis preparatorului că simte o încărcare și nu a vrut să riște. Poate că s-a reținut. A făcut una-două acțiuni bune pe stâng când a jucat (N.r. cu Farul).

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie...
Digi24.ro
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”

Poate reținerea din finalul meciului cu Farul a venit și dintr-o chestiune fizică. Nu pot să-mi dau seama. Parcă reacția lui Mirel ascunde ceva. Parcă mai e ceva acolo. Altfel, mi se pare puțin exagerat”, a declarat Andrei Vochin, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Florinel Coman s-a trezit cu ea la ușă: ce a făcut imediat cum...
Digisport.ro
Florinel Coman s-a trezit cu ea la ușă: ce a făcut imediat cum a deschis
Oţelul Galaţi nu se teme de liderul Universitatea Craiova: “Îi respectăm că sunt...
Fanatik
Oţelul Galaţi nu se teme de liderul Universitatea Craiova: “Îi respectăm că sunt pe primul loc şi că s-au calificat în Conference, dar atât!”
Condiţii inumane pentru echipa lui Reghe în Champions League: “Jucăm la 35 de...
Fanatik
Condiţii inumane pentru echipa lui Reghe în Champions League: “Jucăm la 35 de grade pe un teren sintetic, la ora 3 după amiaza”
De ce a căzut varianta Florin Pârvu la Petrolul! Preşedintele Voluntariului a dezvăluit...
Fanatik
De ce a căzut varianta Florin Pârvu la Petrolul! Preşedintele Voluntariului a dezvăluit tot: “Va antrena în SuperLiga, dar la anul!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Gino Iorgulescu aruncă urme de îndoială în privința morții lui Nicu Ceaușescu: 'Am...
iamsport.ro
Gino Iorgulescu aruncă urme de îndoială în privința morții lui Nicu Ceaușescu: 'Am acest sentiment. El a stat la mine la Snagov după Revoluție'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!