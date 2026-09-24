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Transformarea lui Ștefan Baiaram! Culisele împăcării cu publicul de pe Ion Oblemenco

Succesul categoric al Universității Craiova în derby-ul cu FCSB a însemnat și împăcarea dintre Ștefan Baiaram și publicul pătimaș de pe stadionul „Ion Oblemenco”.
Adrian Baciu
24.09.2026 | 06:20
Transformarea lui Stefan Baiaram Culisele impacarii cu publicul de pe Ion Oblemenco
EXCLUSIV FANATIK
Ștefan Baiaram și Sorin Cârțu / Foto: Sport Pictures
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Sâmbătă, 19 septembrie 2026, a fost o seară de vis pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova. Universitatea a spulberat pe FCSB, scor 5-0, fanii au fost extrem de fericiți, iar Ștefan Baiaram (23 de ani), un jucător aflat în relații nu tocmai calde cu suporterii „Științei”, s-a împăcat cu tribunele. Deși a fost rezervă, vedeta din Bănie a intrat și a contribuit din plin la umilirea rivalilor din Capitală.

Sorin Cârțu, încântat de împăcarea dintre Ștefan Baiaram și publicul de pe Ion Oblemenco

Universitatea Craiova i-a predat o veritabilă lecție de fotbal rivalei sale din SuperLiga, FCSB. În etapa a 10-a, campioana en-titre s-a distrat pe „Ion Oblemenco” într-un derby în care nu s-a pus niciun moment problema învingătoarei, ci doar a scorului. Assad Al Hamlawi (29, 45+3), Cicâldău (57) și Elisor (69, 87) au marcat golurile unui succes de pus în ramă pentru Știința: 5-0.

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La acest succes impresionant a contribuit și Ștefan Baiaram. Introdus pe teren când zarurile erau deja aruncate, vedeta din Bănie a dat dovadă de altruism la golul de 4-0, când a pasat excelent pentru Simon Elisor (27 de ani), care a avut de îndeplinit o singură misiune. Mai important decât pasa de gol, pentru Baiaram a fost faptul că s-a împăcat cu publicul oltean.

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu (70 de ani) s-a arătat încântat de meci, dar și de această unitate fani – jucători, una din care a făcut parte, după câteva meciuri, și tânărul Baiaram. „(n.r. Intrarea lui Baiaram a fost întâmpinată cu entuziasm de fanii din tribune) Într-adevăr, era și 3-0 când a intrat Baiaram. Și chestia asta este importantă și pentru Baiaram, și pentru echipă. Aici trebuie apreciată poziția asta a publicului. Entuziasmul acesta al publicului dă o șansă în plus acestei relații care trebuie să fie obligatorie între fani și fotbalist”.

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Președintele oltenilor este convins că Baiaram era primit cu căldură și dacă era titular. El a avut unele probleme medicale recent și nu s-a riscat trimiterea sa din primul minut. „Cred că acest entuziasm al fanilor ar fi venit și de la începutul meciului, dacă nu ar fi avut acele momente în care a lipsit din cauza accidentării, acele jene musculare. Și ăsta e un lucru bun, pentru că Baiaram e un fotbalist bun și jucător de combinații. Și nu întâmplător, după introducerea lui, au apărut destule situații de poartă și faze frumoase, ofensive. A dat dovadă și de altruism la faza aia când îi dă pasă pentru golul patru lui Elisor”.

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Sfat de la Sorin Cârțu pentru Baiaram, după ce acesta nu a fost convocat la națională de Gică Hagi

Campioana României, Universitatea Craiova, este clubul din țară cu cei mai mulți reprezentanți la lotul național: Nicușor Bancu, Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău și David Matei. Ștefan Baiaram nu a mai intrat în atenția lui Gică Hagi pentru aceste patru meciuri din Liga Națiunilor.

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În ciuda deciziei selecționerului, jucătorul din Bănie nu a părut afectat în meciul cu FCSB. Ba dimpotrivă, a arătat o variantă a sa „reîncărcată”. Sorin Cârțu a venit cu un sfat pentru tânărul fotbalist. În opinia lui „Sorinaccio”, Baiaram are nevoie să-și pună în ordine gândurile și concentrarea, iar astfel poate face ca publicul să fie mereu alături de el. Oficialul campioanei punctează faptul că jucătorul are toate calitățile necesare pentru a se impune.

Eu i-am spus, poate mă mai ascultă și pe mine. I-am spus că în primul și în primul rând el trebuie să își facă un autocontrol, el să-și facă autosugestie. Să vorbească cu oglinda. Acolo vorbești cât se poate de drept, de radical, absolut orice. El are calități, are cu ce să se exprime și are cum să facă publicul să fie iar atașat de el. Este un jucător tehnic, are execuție, are dreptul, are stângul. Dă cu capul, intră, driblează. Are calitățile de atacant, trebuie să și le pună în valoare, dar să se detașeze de absolut alte lucruri minore care pot să-l blocheze într-un fel”, adaugă legenda din Bănie.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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