Ștefan Baiaram, scenariu de vis pe finalul sezonului: eventul cu Universitatea Craiova și transferul în străinătate. „O să fie bine pentru mine”

Iulian Stoica
13.05.2026 | 00:29
U Cluj – Universitatea Cluj este duelul din finala Cupei României Betano. Pe lângă duelul cu trofeul pe masă, cele două formații se vor întâlni și în etapa a 9-a din play-off, iar cu o victorie oltenii vor deveni matematic campioni în SuperLiga. Ștefan Baiaram, unul dintre cei mai valoroși jucători din lotul lui Filipe Coelho, a vorbit despre viitorul său.

Ștefan Baiaram visează la un titlu cu Universitatea Craiova

Cu o zi înaintea înfruntării finale din Cupa României, Ștefan Baiaram a amintit faptul că această săptămână este extrem de importantă pentru Universitatea Craiova. Atacantul oltenilor a mărturisit că visul său din copilărie este să câștige campionatul cu „Știința”, dar și-ar dori să pună mâna și pe trofeu după duelul de pe „Municipalul” din Sibiu cu U Cluj.

„Este un sentiment foarte frumos să-l văd aşa aproape de mine (n.r. trofeul Cupei României). Îmi doresc să facem un joc bun şi să ridicăm trofeul. Este o săptămână foarte importantă pentru noi, de 35 de ani toată lumea îşi doreşte aceste rezultate şi sperăm să ne atingem obiectivele şi să avem o vară frumoasă. 

(n.r. Dacă ai avea garanţia că o să câştigaţi un trofeu şi ai putea să alegi?) Nu vreau să mă gândesc la acest lucru, e foarte dificil. Visul suprem este să iau campionatul cu Universitatea Craiova, se aşteaptă de 35 de ani, dar ne dorim să luăm şi Cupa României. Sperăm să facem un meci bun”, a declarat Ștefan Baiaram, potrivit Digi Sport.

Ce spune Baiaram despre un transfer în vară

Ștefan Baiaram a vorbit și despre statutul său la echipă, explicând că a înțeles strategia lui Filipe Coelho și că acceptă orice decizie a tehnicianului. Cât despre un posibil transfer, atacantul a transmis că, pentru moment, se gândește doar să își ajute echipa, fiind convins că pe viitor lucrurile vor merge foarte bine și pentru el.

„(n.r. Te afectează postura de rezervă?) Nu, am vorbit cu Mister, mi-a spus ce-şi doreşte de la mine. Vreau să mă concentrez pe finala Cupei, mai sunt trei meciuri şi vedem ce se va întâmpla. Nu mă gândesc la acest lucru (n.r. că statutul de rezervă îi va putea afecta transferul), după să-mi ajut echipa. Cu siguranţă o să fie bine pentru mine”, a conchis jucătorul oltenilor.

  • 4,5 milioane de euro este cota lui Ștefan Baiaram
  • 47 de meciuri, 12 goluri și 6 pase decisive a adunat atacantul în acest sezon pentru Universitatea Craiova
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
