Ştefan Baiaram, prin cele 3 goluri marcate în preliminariile Conference League, a ajuns la cinci reușite în total în competițiile europene și a pătruns într-o categorie selectă, din care fac parte doar golgheterii all-time ai Universităţii Craiova. El se află în acest moment în Top 5 golgheteri din istoria Craiovei în jocurile din Europa.

Ştefan Baiaram a pătruns într-o categorie selectă a Universităţii Craiova

Mai mult de atât, prin reuşitele cu Trnava şi Başakşehir „Fane“ i-a egalat pe locul 5 pe regretatul Zoltan Crișan, cel care are tot atâtea goluri și amenință pozițiile fruntașe din clasamentul all-time. Pe locul 4 este Rodion Cămătaru, cu 6 goluri, pe 3 este Ilie Balaci, cu 7 reuşite, iar pe 2 se află Ion Geolgău, cu 8 transformări.

Golgheterul all-time al Craiovei este chiar președintele Sorin Cârţu, cu 11 goluri, record ce datează de peste 40 de ani. Baiaram mai are la dispoziție cel puţin şase meciuri europene în acest sezon şi poate ajunge chiar şi pe „podium“ dacă va reuşi să mai puncteze pentru Universitatea de cel puţin două ori. Următoarea şansă o va avea chiar în această seară, la Sasnowiece, împotriva vicecampioanei Poloniei, Rakow.

2020, anul în care Ştefan Baiaram s-a evidenţiat la Universitatea Craiova

În anul 2020, Ştefan Baiaram a început să se evidenţieze la Craiova şi în competiţiile europene, înscriind unul dintre cele mai importante goluri din cariera sa. La mai puţin de 18 ani, atacantul oltean a reuşit unicul gol al echipei sale din partida din Georgia, cu Locomotiva Tibilisi, pierdută de Craiova cu scorul de 2-1. Atunci, el a reuşit să-l „bată“ pe Mamaradashvili, celebrul portar care a ajuns ceva mai târziu la Valencia, iar acum se află la Liverpool.

Un an mai târziu, în 2021, tot în faza preliminariilor europene, Universitatea Craiova a dat peste Zorya Luhansk, din Ucraina. Atunci, trupa din Bănie a izbutit calificarea după o victorie cu 3-1 la general, iar printre marcatori s-a regăsit şi tânărul .

Trnava şi Başakşehir, „victimele“ lui Baiaram din acest sezon european

Două dintre „victimele“ lui Ştefan Baiaram din acest sezon european sunt Trnava şi Başaksehir. „Decarul“ oltenilor a fost decisiv în aceste dispute, în special în cea slovacii, când a marcat de două ori. Mai întâi, la Craiova, în meciul tur, a deschis scorul imediat după pauză cu o execuţie perfectă la vinclu. La o săptămână distanţă, pe teren străin, Baiaram a reuşit, de asemenea, să deblocheze tabela încă din prima parte a meciului cu Trnava.

„Fane“ nu s-a oprit aici. În play-off-ul Conference League, Craiova a dat peste mult mai experimentata Istanbul Başakşehir, iar Baiaram a decis să fie, din nou, decisiv. După o ratare monumentală la scorul de 1-1, în jocul de pe „Oblemenco“, atacantul Ştiinţei s-a revanşat în minutul 27, când l-a învins pe Babacan, portarul turcilor, cu un şut plasat, la firul ierbii. Ce a urmat, apoi, a adus multă bucurie în Oltenia, dar şi la nivel naţional, pentru că Universitatea Craiova a pătruns, pentru prima dată în istorie, în grupa principală a Conference League.

Assad a intrat deja în istoria Olteniei fotbalistice: egalul lui Oblemenco!

Un alt atacant al Științei ataca podiumul all time de golgheteri. Este vorba de palestinianul Assad Al-Hamlawi, cel care are 4 reușite europene deși a venit doar de puţin timp la Craiova.

Atacantul de 24 de ani a reușit să facă în doar o săptămână ceea ce legendarul „Nelu“ Oblemenco a izbutit în 9 partide continentale. Assad a marcat o triplă la returul cu Sarajevo de pe 31 iulie, apoi a reușit să înscrie peste 7 zile și în poarta slovacilor de la Spartak Trnava. Cu cele patru goluri, Assad a intrat în top 10 golgheteri europeni ai Universității Craiova.

Ion Oblemenco reușise cele 4 goluri în 3 din cele 9 meciuri jucate pentru „albaștri” în cupele europene: un gol contra Fiorentinei (1-0) în sezonul 1973/1974 al Cupei UEFA, o dublă cu Atvidabergs (2-1) în ediția 1974/1975 a Cupei Campionilor Europeni și un gol în eșecul cu Steaua Roșie Belgrad (1-3) în ediția 1975/1976 a Cupei UEFA. Al Hamlawi a marcat cele 4 goluri în primele 3 meciuri europene ale Craiovei.