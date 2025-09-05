Ștefan Baiaram și-a spus povestea de viață emoționantă! Cum a ajuns de la orfelinat în vârful fotbalului din România și cum cariera lui putea fi oprită la doar 6 ani. Video

după ce a avut prestații excelente în tricoul echipei de club în acest start de sezon, atât în campionat, cât mai ales în meciurile din preliminariile Conference League.

Ștefan Baiaram și-a prezentat povestea impresionantă de viață: „Până să mă maturizez nu vorbeam despre acest lucru”

Doar că pentru el lucrurile nu au stat întotdeauna la fel de bine precum în prezent. Acum în vârstă de 22 de ani, el a ajuns la doar 6 luni într-un orfelinat din Craiova, de unde ulterior a fost adoptat de o familie din acest oraș.

Internaționalul român a vorbit fără ezitări despre acea perioadă din viața sa, chiar dacă a admis că pentru un anumit timp a fost destul de reticent vizavi de această chestiune. De asemenea, a dezvăluit și că la vârsta de doar 6 ani s-a confruntat cu o problemă medicală, chestiune care i-ar fi putut sfârși extrem de prematur cariera. Din fericire, nu s-a întâmplat acest lucru în cele din urmă.

„Sunt născut în Băilești. Până la vârsta de 6 luni (n.r. a locuit acolo), acolo m-am născut. La 6 luni am fost transferat la Craiova, la orfelinat, și de acolo m-a luat familia care m-a și adoptat.

Până să mă maturizez nu vorbeam despre acest lucru, nu era chiar confortabil pentru mine să împărtășesc cu toată lumea trecutul meu, nici nu mi-am dorit ca lumea să mă perceapă, sau, nu știu, să îi fie milă de mine sau să mă ajute în anumite lucruri. Toate lucrurile le țineam în mine și îmi doream de unul singur să reușesc. Nu am vrut niciodată să am beneficii pentru situația pe care o am și mereu am încercat să le iau singur.

Cum a fost aproape să se lase de fotbal la doar 6 ani: „Mi-au spus că am suflu sistolic”

Fără el (n.r. tatăl adoptiv) nu aș fi fost, e un lucru imens ce a făcut, mai ales că el are și doi copii naturali și de obicei oamenii, când reușesc să facă copii, nu se mai gândesc la acest lucru.

După ce am făcut cred că 5-6 luni de fotbal, am făcut un control și mi-au spus că am suflu sistolic. Am avut o pauză de un an de zile, în care nu am mai făcut sport. Să auzi la 6 ani, când te apuci de fotbal, că nu mai poți să continui, e un sentiment foarte, foarte ciudat. Nu știam de ce mi se întâmplă lucrul acela fix mie”, a spus Ștefan Baiaram pentru

Dezvăluirile făcute de tatăl său adoptiv: „Noi am avut mai mulți copii în plasament”

De asemenea, în cadrul aceluiași material, Gigi Burticioiu, tatăl adoptiv al lui Ștefan Baiaram, a povestit cum a început drumul acestuia în fotbal și, totodată, a explicat ce sacrificii a fost nevoit să facă pentru a se ajunge în situația din prezent:

„Pot să vă spun că noi, familia, am avut copii în plasament, mai mulți. Ștefan este unul dintre ei. A fost un copil cuminte de mic. Singura jucărie a lui era mingea și tot timpul, chiar mic, 5,6,7 ani, juca tenis în fața blocului cu cei de liceu și îi cam bătea pe toți. Plus că trăgea la bara de covoare și, din 10, 9 sigur le dădea în bară.

(n.r. Dacă Ștefan Baiaram a fost afectat de situația sa) Să știți că nu, atâta timp cât noi, familia, am fost aproape de el, nu a fost niciun fel de diferență între copiii mei, am un băiat și o fată ai mei, și celălalt, pe care tot așa l-am adoptat, acum e prin Germania, lucrează.

Văzându-i că îi place am zis să mă duc cu el. Și ne-am dus, că cel mare, unul dintre copiii pe care i-am avut în plasament, pe care l-am înfiat, era portar la o școală de fotbal. Văzându-l antrenorul de acolo, sărind o minge peste gard, el a făcut un stop, i-a zis să vină și el printre ei acolo. Și așa a început fotbalul la 5 ani și vreo 5 luni.

Sincer, sacrificii, da, ca pentru orice, nu e ușor să fii prezent la toate antrenamentele, să-l duci, să-l aduci. Orice copil își dorește să știe că lângă el este cineva apropiat lui”.

Gică Craioveanu, despre povestea lui Ștefan Baiaram: „Când există pasiune, se pot face lucruri pozitive”

, a sintetizat perfect această poveste de viață cu totul impresionantă a lui Ștefan Baiaram: „Îți dai seama că este o poveste specială, e o poveste tristă, o poveste în același timp superbă, o poveste care a demonstrat oricui că se poate când este ambiție. Când există pasiune, se pot face lucruri pozitive”.