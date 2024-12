Ștefan Baiaram, sincer după ce a sărbătorit ca Messi în Gloria Buzău – Universitatea Craiova 0-2: „Nu am avut o pregătire de un an și jumate”

Ștefan Baiaram a surprins după . Atipic pentru un fotbalist, starul oltenilor a declarat că abia așteaptă cantonamentul de iarnă.

Ștefan Baiaram abia așteaptă cantonamentul de iarnă: „O să am timp să mă pun mai bine pe picioare”

Ștefan Baiaram a marcat ultimul gol din victoria de la Buzău a Universității Craiova, scor 2-0, și a ajuns la cota 7 în SuperLiga. Accidentat în ultimele două pauze competiționale, „decarul” lui Costel Gâlcă abia așteaptă să pună osul la treabă.

În această iarnă, oltenii vor face cantonamentul în România și inclusiv FCSB.

„Ne bucurăm pentru cele trei puncte. Știam că vom avea un teren greu. O să am timp să mă păregătesc acum foarte bine.

Nu am avut o pregătire de un an și jumate. O să am timp să mă pun mai bine pe picioare.

Suntem acolo. Am avut momente bune, momente proaste. O să muncim mai mult”, a declarat Ștefan Baiaram, după Gloria Buzău – Universitatea Craiova 0-2.

Ca urmare a victoriei de la Buzău, Universitatea Craiova a urcat pe locul 2 în SuperLiga. Alb-albaștrii au 35 de puncte, cu două mai puțin decât liderul Universitatea Cluj.

Totuși, echipa lui Gâlcă ar putea fi depășită până la finalul rundei cu numărul 21, în care nu au jucat încă FCSB, Dinamo, Rapid și CFR Cluj.

Oltenii încep 2025 cu un derby

Următorul meci al Universității Craiova în SuperLiga va fi pe 19 ianuarie, când echipa lui Costel Gâlcă va primi vizita lui Dinamo. Formația din Bănie are de luat o revanșă în fața rivalei din Ștefan cel Mare după ce, în turul sezonului regulat, „câinii” s-au impus cu 2-1.

„Dacă este timpul bun în România, prefer să rămân aici. E timpul prea scurt pentru a merge acolo. Nu cred că putem câștiga prea mult dintr-un cantonament în afara țării. Putem găsi și aici echipe cu care să jucăm.

Ceea ce ne-a lipsit mult a fost omogenitatea și s-a văzut asta. Dorința mea este de a câștiga campionatul, Cupa României. Asta e dorința mea și a jucătorilor. Ne dorim acest lucru și trebuie să luptăm”, a spus și Gâlcă.