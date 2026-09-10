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Ștefan Baiaram este foarte aproape de cea mai importantă mutare din carieră. , iar negocierile dintre cele două cluburi au avansat în ultimele zile. Grecii îl au ca prioritate pentru finalul perioadei de mercato, iar dacă se va ajunge la un acord, formația din Bănie ar urma să încaseze o sumă importantă pentru unul dintre jucătorii crescuți în propria academie.

PAOK Salonic a avansat negocierile pentru Ștefan Baiaram

Ștefan Baiaram, , este acum aproape de un transfer la PAOK Salonic, fosta campioană a Greciei. Perioada de transferuri din Grecia se încheie pe 15 septembrie, iar atacantul Universității Craiova reprezintă, din informațiile apărute în presa internațională, una dintre prioritățile clubului elen pentru finalul mercato-ului.

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Potrivit jurnalistului Pablo Oliveira, specializat în piața transferurilor, negocierile dintre Universitatea Craiova și PAOK au avansat, iar cele două cluburi sunt aproape de un acord. Mutarea ar urma să fie realizată sub forma unui împrumut pe un an, însă înțelegerea ar conține și o obligație de cumpărare. Astfel, dacă toate condițiile vor fi îndeplinite, Baiaram ar urma să devină definitiv jucătorul lui PAOK.

Universitatea Craiova poate încasa 6 milioane de euro pentru Baiaram

Afacerea pregătită între Universitatea Craiova și PAOK Salonic poate ajunge la o sumă totală de 6 milioane de euro. Craiova ar urma să primească 1 milion de euro pentru împrumutul lui Ștefan Baiaram, iar peste un an, în cazul realizării transferului definitiv, grecii ar urma să achite alte 5 milioane de euro. Informația privind structura afacerii vine din Portugalia, unde jurnalistul a prezentat detaliile negocierilor dintre cele două cluburi.

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„PAOK și Universitatea Craiova avansează în negocierile pentru Ștefan Baiaram. Oferta prevede un împrumut până la finalul sezonului, cu obligație de cumpărare. Craiova solicită 1 milion de euro pentru împrumut. În cazul în care acordul va fi încheiat, transferul definitiv va ajunge la 5 milioane de euro. Silviu Bogdan deține 25% din drepturile federative ale atacantului”, a scris jurnalistul, pe pagina sa de X.

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Sorin Cârțu, detalii de ultimă oră despre transferul lui Baiaram la PAOK

Întrebat despre situația lui Ștefan Baiaram și despre posibilitatea ca atacantul să plece din Bănie în această perioadă de mercato, Sorin Cârțu a recunoscut că interesul pentru fotbalistul Universității Craiova este unul mai larg. Oficialul oltenilor a lăsat de înțeles că PAOK Salonic nu este singura formație care s-a interesat de serviciile lui Baiaram și că există mai multe variante care ar putea intra în discuție. Totuși, Cârțu spune că ultimul cuvânt este la fotbalist și la nivelul conducerii.

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„Nu știu ce să spun cu acest interes. Sunt interese multe, dar transferul se face atunci când se cade de comun. El e un jucător interesant nu numai pentru PAOK. Sunt multe echipe care și-au arătat interesul, dar vedem ce se întâmplă până să facă pasul. (n.r. Ar fi totuși momentul ca Baiaram să se despartă de Craiova?) Nu știu ce să spun. E problema lui, decizia lui, deciziile acționarilor”, a explicat, de curând, „Sorinaccio”.