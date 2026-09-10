Sport

Adevărul despre transferul lui Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova: „Există interes, dar NU de la PAOK!”

Mihai Rotaru a dezvăluit că nu se află în discuții cu PAOK pentru un posibil transfer al lui Ștefan Baiaram. Care este situația „decarului” în momentul de față.
Bogdan Mariș
10.09.2026 | 18:55
Adevarul despre transferul lui Stefan Baiaram de la Universitatea Craiova Exista interes dar NU de la PAOK
EXCLUSIV FANATIK
Adevărul despre transferul lui Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova: „Există interes, dar NU de la PAOK!”. Sursa: colaj Fanatik
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Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK ultimele detalii privind o posibilă plecare a lui Ștefan Baiaram (23 de ani) de la gruparea din Bănie. Patronul campioanei României a anunțat că nu se află în discuții cu PAOK Salonic pentru un transfer al „decarului”, care este dorit însă de alte formații.

Mihai Rotaru, dezvăluiri despre transferul lui Ștefan Baiaram

Mihai Rotaru a confirmat că există mai multe formații interesate de un posibil transfer al lui Ștefan Baiaram, însă printre acestea nu se numără și fosta echipă a lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic. „Nu am avut nicio discuție cu absolut nimeni de la PAOK. Există interes pentru Fane de la alte echipe, dar de la PAOK nu am auzit”, a declarat patronul Universității Craiova, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Baiaram a fost dorit în această vară și de o altă echipă importantă din Europa, Anderlecht, însă transferul nu s-a concretizat. Conform transfermarkt, „decarul” Universității Craiova este cel mai valoros jucător din SuperLiga, fiind cotat în acest moment la 5 milioane de euro. Acesta a avut un start pozitiv în noul sezon, însă după mai multe evoluții șterse a început să fie contestat vehement de suporteri. Directorul sportiv al Craiovei, Mario Felgueiras, a vorbit despre această situație într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Cu ce problemă medicală se confruntă Ștefan Baiaram

Ștefan Baiaram s-a accidentat în meciul pe care Universitatea Craiova l-a disputat pe terenul celor de la FC Bacău în Cupa României Betano (2-1) și a ratat meciul de campionat disputat pe „Ion Oblemenco” împotriva Universității Cluj. Sorin Cârțu, președintele de onoare al grupării din Bănie, a confirmat că fotbalistul se confruntă cu o problemă musculară, cauzată de suprafața de joc de la Bacău.

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(n.r. Cât lipsește Baiaram? Ce probleme are?) E o jenă din-asta musculară. O să vedem. Nici nu s-a vrut să se forțeze mai mult. (n.r. Terenul de la Bacău, din Cupă, a fost problema pentru Baiaram?) Păi da, ce teren și ăla, că asta e o altă discuție. Nu e punctul de vedere al clubului, ci ăsta e punctul de vedere al meu, al meu personal. Nu se poate. Este o echipă care, chiar dacă face parte din eșalonul doi, este un club profesionist. Nu știu, asemenea condiții…”, a declarat acesta la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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