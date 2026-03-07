Ştefan Baiaram, transfer de la Universitatea Craiova! Giovanni Becali a anunţat unde pleacă atacantul: „Iei banul fără nicio problemă! E linişte”

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram (23 de ani) are zilele numărate la Universitatea Craiova. „Decarul” oltenilor vrea cu orice preț să prindă un transfer la vară, iar Giovanni Becali ne-a dezvăluit din ce campionat va fi următoarea sa echipă.

Unde se transferă Ștefan Baiaram. Lovitură pentru starul Universității Craiova

Ștefan Baiaram vrea să facă eventul la Craiova și să plece la finalul sezonului. Chiar dacă mai are contract până în vara lui 2028, . Giovanni Becali a dezvăluit că Baiaram se pregătește să o ia pe urmele lui Louis Munteanu și să joace în MLS.

Produs 100% al academiei din Bănie, Ștefan Baiaram joacă din 2019 la echipa de seniori a Craiovei. Are, în 235 de meciuri, 48 de goluri și 21 de pase de gol. În acest sezon, mijlocașul ofensiv a reușit, în toate competițiile, 12 goluri și 4 pase decisive.

„Cred că în America. Probabil în America. America e un loc unde joci cum joci, iei banul, frumos, elegant. E liniște. După care, după un an sau doi fără succese, te întorci înapoi. Americanii dau banii. Americanii fac ca Gigi. Ai venit, n-ai jucat ai luat banii, ai plecat”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

Ștefan Baiaram a rupt contractul cu impresarul

Ștefan Baiaram a declarat că vrea să plece de la Craiova la finalul meciului cu CFR Cluj, din sferturile Cupei României, câștigat de olteni cu 3-1. A doua zi, la FANATIK SUPERLIGA, . „Nu știu. În momentul ăsta el nu mai e cu mine. Nu am mai continuat. Au fost alte opinii și am zis ca fiecare să își vadă de treaba lui. Fiecare își alege. Mie nu îmi place să lucrez cu oameni care sunt în mai multe părți.

Doi ani de zile am lucrat, am colaborat, am fost alături de el și am adus oferte pentru el. Am adus două oferte pentru el. Nu s-a materializat niciuna, deși pe foarte mulți bani. În jurul a 4.000.000 de euro. (n.r. – Ștefan are o clauză cu Craiova?) Nu. Nu știu. Sau nu avea, când lucram eu cu el”, a declarat Mihăiță Pleșan, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.