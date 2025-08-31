Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ştefan Baiaram, transfer de milioane de la Universitatea Craiova?! Care e suma corectă pe care poate fi vândut: “Problema lui e că se află în România!”

Ștefan Baiaram este principalul produs de export de la Universitatea Craiova, iar analiștii FANATIK SUPERLIGA au încercat să estimeze valoarea corectă pentru un transfer în străinătate.
Andrei David
31.08.2025 | 11:45
Stefan Baiaram transfer de milioane de la Universitatea Craiova Care e suma corecta pe care poate fi vandut Problema lui e ca se afla in Romania
Ştefan Baiaram, transfer de milioane de la Universitatea Craiova?!. Foto: colaj Fanatik

Ștefan Baiaram, perla din atacul Universității Craiova, are un start de sezon excelent în Bănie și poate prinde rapid un transfer pe bani mulți în străinătate. Îl ajută și vârsta, având doar 22 de ani, talie și tehnică bune.

Merită Ștefan Baiaram un transfer sau trebuie păstrat pentru îndeplinirea obiectivelor?

Ștefan Baiaram a făcut un meci bun și contra lui Istanbul Bașakșehir, pe care Universitatea Craiova l-a câștigat cu 3-1. Ba chiar a marcat golul prin care echipa sa a preluat conducerea pe tabelă, după ce turcii deschiseseră scorul. În momentul de față, este unul dintre cei mai importanți fotbaliști din trupa antrenată de Mirel Rădoi. Dumitru Dragomir consideră că este chiar cel mai bun din România.

Iar expunerea europeană a atras și mai multe priviri din partea scouterilor. Una dintre întrebările căreia analiștii FANATIK SUPERLIGA au încercat să-i găsească răspuns este dacă decarul din Bănie poate fi lăsat să plece sau trebuie păstrat pentru îndeplinirea obiectivelor. Mai mult, care ar fi o sumă de transfer echitabilă pentru Ștefan Baiaram?

Marius Șumudică a dat verdictul: „Ar fi o pierdere enormă. Acum, și după plecarea lui Mitriță, când Baiaram a ieșit în față, dacă pleacă, ar fi o pierdere imensă pentru Craiova. Și Bancu, dacă pleacă, este o pierdere enormă.

Nu știu dacă își riscă titlul în momentul de față. Ok, Baiaram te ajută foarte mult. Ei au format un grup foarte puternic, în care Baiaram e vioara întâi, să zicem. Dar nu este momentul să plece Baiaram, din punctul meu de vedere, dacă Universitatea Craiova vrea să facă performanță. Iar Craiova, cum a plecat, are cele mai mari șanse să fie campioană”.

Adrian Ilie știe suma corectă de transfer pentru Ștefan Baiaram. „Problema lui e că este în România”

Adrian Ilie, prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA, i-a stabilit lui Ștefan Baiaram și prețul corect pentru un transfer. Însă, „Cobra” așteaptă să-l vadă pe oltean sub „tricolor”, în meciurile internaționale.

„Între șase și opt milioane (n.r. – de euro). Eu aș vrea să îl văd pe Baiaram și la echipa națională. Hai să aibă și continuitate, că tot ne așteptăm să nu se accidenteze, să debuteze sau să vină și la echipa națională. Și atunci, dacă mai stă și anul acesta la Craiova – cum zice și Șumudică, să nu plece nimeni –, Craiova are o opțiune foarte mare să iasă din grupa de Conference League și să câștige campionatul. Atunci, jucătorii respectivi poți spune că se vor vinde pe sume mai mari, să zicem 10-12 milioane”, a precizat Adrian Ilie.

„Adi, știi care e problema lui? Că e în România la ora actuală. Imaginează-ți Craiova într-un campionat – Belgia sau Croația, spre exemplu – și jucătorii se vând altfel”, a intervenit Marius Șumudică.

„Corect, dar hai să-l vedem pe Baiaram și în meciurile internaționale. Din punctul meu de vedere, sunt jucători care au o valoare mai mare decât Baiaram, precum Mihăilă, Man, Mitriță, Coman, care merg în merg Europa, în Spania să zicem, n-o să joace. Deocamdată, Baiaram e la început de drum, ăstia dovediseră deja în România și la echipa națională”, a continuat Adrian Ilie.

Comparație Valentin Mihăilă – Ștefan Baiaram

În discuție s-a implicat și Andrei Vochin, care a făcut o parelelă între Ștefan Baiaram și Valentin Mihăilă. Ambii, jucători ai Craiovei, pe posturi similare, de vârstă apropiată. Cazul lui Valentin Mihăilă poate fi un bun indicator pentru un eventual transfer al lui Ștefan Baiaram.

„Baiaram are 22 de ani, face 23 în decembrie. Să ne uităm în spate. Mihăilă, când s-a vândut, acum trei ani, s-a vândut cu 7-8 milioane. Mihăilă e născut 2000, Baiaram 2002. Înseamnă că Mihăilă, la vârsta pe care o are Baiaram azi, era deja vândut.

Ce făcuse Mihăilă până în momentul ăla? Nu făcuse nimic la echipa națională mare, debutase dar nu făcuse mare lucru. Făcuse un turneu final de tineret, pe care Baiaram l-a cam ratat din cauza accidentărilor. Era decisiv pentru Craiova în campionatul României și nu jucase în cupele europene decât prin tururile preliminare”, a precizat Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

CE AR ÎNSEMNA PLECAREA lui Ștefan Baiaram de la U Craiova

