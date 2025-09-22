Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ştefan Baiaram, transfer la Istanbul Başakşehir?! Mihai Rotaru a dezvăluit tot: “Oferta a venit în ultima zi! La suma asta s-a ajuns”

Mihai Rotaru a oferit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, toate detaliile despre oferta avută de Ștefan Baiaram de la Istanbul Bașakșehir.
Iulian Stoica
22.09.2025 | 13:24
Mihai Rotaru, tot adevărul despre oferta avută de Baiaram din Turcia. Sursă foto: Colaj Fanatik

Universitatea Craiova are un start foarte bun de sezon, oltenii fiind pe primul loc în campionat și totodată sunt calificați în premieră în UEFA Conference League. Unul dintre motivele formei bune este Ștefan Baiaram, fotbalist care a impresionat în debutul de stagiune.

Cum Ștefan Baiaram a arătat foarte bine în debutul de sezon, mai multe echipe importante s-au interesat de serviciile sale. Cea mai recentă este Istanbul Bașakșehir, formație pe care Universitatea Craiova a eliminat-o din play-off-ul de calificare UEFA Conference League.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Mihai Rotaru a dezvăluit că oferta a venit în ultima zi de mercato, iar transferul era aproape imposibil de materializat. Turcii au oferit prea puțini bani, suma ridicându-se la 4.5 milioane de euro, mult sub așteptările oltenilor.

Mihai Rotaru e convins că Ștefan Baiaram va impresiona în continuare și că fotbalistul va prinde un transfer pe bani buni în următoarele perioade de mercato, iar salariul pe care îl va primi va fi dublu față de ceea ce ofereau turcii.

„(n.r. – E afectat Baiaram că s-a ratat transferul la Bașakșehir?) Dincolo de orice aspect, acel transfer era aproape imposibil de făcut. Uitați sumele de 6-7 milioane, pentru că ele au fost mai mici. Nea Sorin a vorbit din cărți.

„Oferta a fost de 4.5 milioane! Baiaram o să plece pe un salariu dublu față de cât ofereau turcii”

A fost o ofertă, a plecat de undeva de la 2.7, 2.8 și se ducea undeva la 4.5 milioane de euro. Pesemne, dacă nu ar fi fost ultima perioadă de mercato din Turcia, oferta s-ar fi putut ridica undeva la 6 milioane de euro. În schimb, discuția nu a depășit suma de 4.5 milioane de euro.

Nici nu puteam să negociem, sumele au venit la ora 15:00-15:30 în ultima zi de mercato. Am zis că ne pierdem timpul, putem să discutăm la iarnă sau vara viitoare. Eu sunt deschis cu toată lumea, nu are sens să ne apucăm să negociem în ultima zi și să nu putem să facem oricum transferul.

(n.r. – S-a discutat și de salariul jucătorului? De acolo ar putea fi afectat) Bineînțeles că era un salariu mai mare decât cel din România, dar hai să trecem peste. Fane știe foarte bine ce are de făcut și ce trebuie să ofere Universității Craiova. Sunt convins că salariul următor pe care îl va avea va fi dublu față de ce i-au oferit acum turcii.

Nu vreau să spun toate ofertele pentru fiecare jucător individual. Pot să vă spun că, dacă am fi cumulat ofertele pentru fiecare jucător, dar nu să punem în același timp mai multe oferte avute de un singur jucător, am avea 14.5 milioane de euro pentru jucătorii noștri. Cea mai mică a fost de 300.000 de euro, iar ce am ai mare de 4.5 milioane”, a declarat Mihai Rotaru.

