Ștefan Baiaram, tras pe linie moartă la U Craiova? „Dați-i drumul lui Băsceanu să joace!”

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Ștefan Baiaram riscă să-și piardă locul de titular la Universitatea Craiova! Giovanni Becali a lansat un avertisment pentru fotbalistul oltenilor și i-a cerut lui Filipe Coelho să-i ofere mai multe șanse lui Luca Băsceanu. Celebrul impresar a dezvăluit, în exclusivitate la „Giovanni Show”, că tânărul jucător este nemulțumit de minutele primite și că a ajuns la capătul răbdării.

Giovanni Becali îl avertizează pe Ștefan Baiaram: „O să-i ia locul Băsceanu într-o zi!”

Giovanni Becali a analizat și consideră că fotbalistul trebuie să-și ridice nivelul evoluțiilor pentru a-și păstra locul în primul unsprezece. Impresarul a pus accentul pe viitoarea confruntare cu Brighton, din Conference League, pe care o vede drept o oportunitate importantă pentru Baiaram de a se remarca în fața fotbalului englez.

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În același timp, Giovanni Becali este de părere că Filipe Coelho ar trebui să le ofere șanse și celorlalți jucători tineri din lot, în special lui Luca Băsceanu. Agentul consideră că acesta are calitățile necesare pentru a pune presiune pe titularii Universității Craiova.

„Pentru el, Brighton e prima ieșire în fotbalul englez. Trebuie să se concentreze, să joace bine acolo. Dacă el joacă tot așa, o să-i ia locul Băsceanu într-o zi. La Craiova trebuie să înțeleagă că dacă un jucător evoluează două-trei etape și nu o face la capacitatea pe care o știe antrenorul, atunci trebuie să-i dea voie lui Băsceanu să joace la nivelul ăsta. E un jucător pe care au dat bani, care vrea să joace. E fâșneț, driblează, are valoare. Baiaram pleacă ca titular, da, dar dacă continuă așa o să-și piardă locul. Asta e o problemă la Craiova”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la „Giovanni Show”.

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Giovanni Becali îi cere lui Filipe Coelho să mizeze pe tinerii Craiovei

Giovanni Becali consideră că Universitatea Craiova are la dispoziție mai mulți fotbaliști tineri care merită să primească șanse. Pe lângă Luca Băsceanu, impresarul i-a nominalizat pe Matei și Rădulescu, despre care susține că au demonstrat deja că pot contribui la jocul echipei. , astfel încât aceștia să acumuleze experiență și să-și arate valoarea.

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În opinia sa, Băsceanu ar avea nevoie de o serie de meciuri consecutive pentru a demonstra ce poate, nu doar de apariții sporadice: „Și Matei și Băsceanu și Rădulescu sunt buni, toți. Eu, în locul lor, aș juca cu doi jucători under. Matei-Băsceanu, Matei-Rădulescu și tot așa, pentru că sunt copii care merită.

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Puțin cât au jucat au dovedit. Dacă ar fi jucat ca Baiaram, 27 de meciuri la rând, normal că ar demonstra și ei. Cinci meciuri la rând să aibă Băsceanu și ar fi altceva, să vedem unde ar fi. Dacă ai avut 4,5 milioane variantă să-l dai pe Baiaram și nu l-ai dat, lasă-l pe Băsceanu acum, gata. Are 20 de ani și joacă din an în Paște”, a continuat Giovanni Becali.

„Îl plimbi în toată Europa și degeaba!” Giovanni Becali, mesaj direct pentru antrenorul Universității Craiova

Deși a precizat că îl apreciază pe Filipe Coelho, Giovanni Becali nu este de acord cu modul în care antrenorul gestionează minutele acordate lui Băsceanu. Impresarul consideră că tânărul fotbalist ar trebui să primească măcar 20-30 de minute în partidele în care titularii nu dau randamentul așteptat. Giovanni a mers și mai departe și a sugerat că Băsceanu ar putea deveni decisiv inclusiv în confruntarea cu Brighton, dacă ar primi șansa de a evolua.

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„Acolo e Coelho, nu se bagă Rotaru, asta e treaba. Îmi place Coelho, dar când joci șase meciuri la rând, iar cel din stânga nu dă randament, bagă-l și pe Băsceanu. Măcar în repriza a doua să intre. Îl ții pe bancă, îl plimbi în toată Europa și degeaba. Bagă-l 20 de minute, o jumătate de oră, că poate explodează, poate câștigați la Brighton cu el și nici nu-l mai scoți după. Lui Coelho i s-a fixat pe Baiaram, i-a mers cu el. Dacă nu joacă Baiaram nimic în prima repriză, scoate-l”, a spus impresarul la „Giovanni Show”.

Luca Băsceanu, la capătul răbdării! Dezvăluirea lui Giovanni Becali: „Mă sună și îmi zice că nu mai are răbdare!”

Cea mai importantă dezvăluire făcută de Giovanni Becali privește nemulțumirea lui Luca Băsceanu. Impresarul a povestit că fotbalistul îl contactează și îi spune că nu mai are răbdare să aștepte o șansă din partea antrenorului. Potrivit lui Giovanni, tânărul jucător al Craiovei consideră că își îndeplinește toate sarcinile la antrenamente, însă acest lucru nu se reflectă în minutele primite în meciurile oficiale.

Agentul a sugerat inclusiv o majorare salarială pentru a calma situația tânărului jucător. Totodată, Giovanni Becali a afirmat că Universitatea Craiova ar solicita în prezent trei milioane de euro pentru un eventual transfer al lui Băsceanu.

„El mă sună și îmi zice că nu mai are răbdare, că dovedește la antrenamente, face tot ce zice mister, dar nu e titular deloc, nici măcar în campionat, că nu are meciuri. Nu știe ce să facă. Copilul e la limită. Măcar dublează-i salariul ca să-l liniștești, habar nu am. Dă-i ceva să vă echilibrați, compensează ceva. Craiova, așa cum e acum, vrea 3 milioane pe Băsceanu. Chinezii, de exemplu, nu mai sunt chinezii de acum 12-15 ani. Li s-au luat miliardele, banii, tot. Mai au bani doar ca să fie milionari, dar nu ca să domine”, a încheiat Giovanni Becali.