Ștefan Baiaram, ultimele detalii despre transfer. Poate pleca de la Craiova în Italia! Exclusiv

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Ştefan Baiaram este principalul produs de export al Universităţii Craiova. , dar Mihai Rotaru a declinat oferta belgienilor, solicitând în schimb 5 milioane de euro pentru transfer, faţă de 4,25 de milioane cât ofereau belgienii.

Giovanni Becali, detalii despre interesul din Serie A pentru Baiaram

Impresarul Ioan Becali a dezvăluit în emisiunea „Giovanni Show” că l-a propus pe Ştefan Baiaram la un club din Serie A, spunând că în următoarele săptămâni atacantul Universităţii Craiova va fi monitorizat atent de italieni:

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„Pe Baiaram l-am propus eu. Aştept răspunsuri. Am informat o echipă din Italia, din Serie A, că a marcat încă un gol în cupele europene. Cine poate da 5-6 milioane cât vrea Rotaru? Doar un club din Serie A. Trei milioane de euro dădea pe el Anderlecht.

La 4,25 de milioane de euro mai punea un bonus şi îl vindea. Eu vorbeam de Gabi Popescu de la Salamanca la Valencia. Avea clauză de 12,5 milioane de euro, Valencia dădea numai 8 milioane de euro. Salamanca voia 8,5 milioane. Am făcut întâlnirea, m-am certat cu cel de la Salamanca, iar acum suntem prieteni. M-a făcut vagabond, eu l-am făcut supervagabond, spunea că sunt ţigan… Şi când l-am luat şi l-am pupat pe obraz de faţă cu neavastă-sa. Un pupic de 500.000 de euro. Ca să accepte 8 milioane de euro.

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Pe italieni i-am tatonat puţin cu Baiaram şi spuneau că îl urmăresc în continuare”, a dezvăluit Giovanni Becali despre interesul lui Ştefan Baiaram din Serie A la „Giovanni Show”.

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Felgueiras, despre plecarea lui Baiaram de la Universitatea Craiova: „Mai avem trei săptămâni, o să vedem ce se întâmplă”

Mario Felgueiras a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Ştefan Baiaram se pregăteşte exemplar şi este posibil ca până la finalul perioadei de transferuri să vină o ofertă de nerefuzat pentru Mihai Rotaru:

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„Vorbind foarte direct, Baiaram a terminat foarte bine sezonul precedent. A început excelent şi acest sezon. Şi discutăm cu el şi observăm şi jocul fără minge. Trebuie să discutăm şi ce fac jucătorii fără minge.

Fiecare jucător care e bun cu mingea, are talent şi spunem că e de ajuns. Că e vândut pe bani buni, dar apoi ne surprinde că au plecat în străinătate şi în şase luni sunt înapoi în România. Am încercat şi cu Baiaram să îi îmbunătăţim jocul fără minge, aşezare pe teren, de presiune, la nivel tactic.

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Dorim să plece în străinătate şi să se descurce acolo. A înţeles, s-a comportat foarte bine. S-a întors la pregătire cu mindset-ul potrivit. Nu va juca întotdeauna bine. Trebuie să le arătăm drumul. Normal că, poate simte că ar trebui să plece, dar ştie şi el că are susţinerea din partea noastră, este jucător profesionist.

Este vorba şi de moment. Baiaram a rămas cu noi ca să ne ajute. Mai avem trei săptămâni, o să vedem ce se va întâmpla. Dar vă spun că băiatul stă cu capul aici 100% şi o să vedem ce se va întâmpla. . Noi nu controlăm piaţa. Obiectivul primordial este să ne atingem obiectivul în Europa. Având jucător de valoare, la finalul perioadei de transferuri se pot întâmpla multe lucruri. E şi un lucru pozitiv, nu trebuie să ne plângem”, a spus Felgueiras.