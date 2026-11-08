Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ștefan Baiaram, un nou caz Tavi Popescu? „Se va duce în picaj!”

Adrian Baciu
08.11.2026 | 10:40
Stefan Baiaram un nou caz Tavi Popescu Se va duce in picaj
EXCLUSIV FANATIK
De ce nu își mai revine Ștefan Baiaram. Riscă să devină un nou „Tavi Popescu?” Sursa foto: colaj Fanatik
Ștefan Baiaram nu traversează deloc cea mai bună perioadă a carierei sale în tricoul Universității Craiova. Va deveni acesta un nou „Tavi Popescu?”. Dezbatere la Fanatik SuperLiga.
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Universitatea Craiova a învins, joi, 5 noiembrie, pe KF Egnatia, scor 2-0, în etapa a 3-a din grupa de Conference League. La campioana României a jucat, din primul minut, vedeta Ștefan Baiaram (23 de ani). Tânărul nu a făcut un meci rău, însă nu s-a ridicat la nivelul său, cel cu care a impresionat în ultimele sezoane. Ce se întâmplă cu acest fotbalist și care sunt riscurile să devină un nou caz „Tavi Popescu”.

Ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram. Riscă să devină un nou „Tavi Popescu?”

Bucurie mare în Bănie! Într-un meci controlat fără prea mari emoții, Universitatea Craiova a trecut de campioana Albaniei, KF Egnatia. Elevii lui Filipe Coelho (46 de ani) au rezolvat partida în prima repriză. Alexandru Cicâldău și Nicușor Bancu au marcat și i-au dus pe olteni pe locul 8 în această fază principală a întrecerii. Un alt jucător de la care publicul aștepta mult mai mult, Ștefan Baiaram, a fost titular și a bifat 65 de minute.

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Din păcate, a fost un nou meci în care tânărul cotat la 5 milioane de euro de site-urile de specialitate nu a ieșit cu nimic în evidență în faza ofensivă. În platoul FANATIK SUPERLIGA s-a dezbătut subiectul „Baiaram”. Părerea unanimă a fost aceea că fotbalistul nu a fost foarte slab cu albanezii, însă, din nou, parcă nu a avut acea sclipire cu care și-a obișnuit fanii de pe „Ion Oblemenco” în trecut.

Un fost mare atacant al fotbalului românesc, Sabin Ilie (51 de ani) se teme ca Ștefan Baiaram să nu devină un nou caz Tavi Popescu. În trecut, Gigi Becali i-a pus lui Octavian Popescu (23 de ani) o clauză de reziliere de 50 – 60 de milioane de euro. Ulterior, tânărul a dezamăgit total, a intrat în dizgrație, iar acum este împrumutat la o echipă codașă din Grecia, Levadiakos. „Tare mi-e frică de faptul că, în prezent, cu Baiaram văd același film pe care l-am văzut la FCSB cu Tavi Popescu. De la 50 de milioane (n.r. acesta s-a dus în picaj). Trebuie făcut ceva cu el. Aseară (n.r. cu Egnatia) nu a jucat foarte prost. Dar au fost meciuri în care toată lumea alerga și el stătea”.

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Eugen Neagoe: „Baiaram trebuia lăsat să plece. Schimba echipa, campionatul, poate avea alt parcurs”

După evoluțiile bune din sezonul trecut, s-a spus că pe numele lui Ștefan Baiaram au venit oferte de transfer din străinătate. Patronul Mihai Rotaru le-ar fi refuzat. Fostul antrenor al Craiovei, Eugen Neagoe (59 de ani), în prezent analist la FANATIK SUPERLIGA, este de părere că fotbalistul trebuia să fie lăsat să se transfere: „Pe mine, dacă mă întreba domnul Rotaru, dar nu m-a întrebat, îi spuneam să-l lase să plece. Bani foarte buni și pentru el, bineînțeles. Schimba echipa, campionatul poate era alt parcurs”.

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„Geană” a mai punctat, referindu-se la meciul Universitatea Craiova – Egnatia, scor 2-0, că, în opinia sa, singurii jucători care s-au ridicat la un nivel înalt au fost autorii golurilor, Alexandru Cicâldău și Nicușor Bancu plus Carlos Mora. Prezent în platoul emisiunii, reputatul jurnalist Marius Mitran a spus, despre evoluția lui Baiaram: „Nu a jucat foarte bine, dar a fost ok. A fost prezent, a acoperit. Trebuia mai mult, la ce adversari a avut”. 

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  • 5.000.000 de euro este cota lui Baiaram pe transfermarkt, fiind cel mai scump jucător din SuperLiga

Ștefan Baiaram, un nou caz Tavi Popescu? „Se va duce în picaj!”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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