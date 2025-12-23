Sport

Ştefan Baiaram visează la mutarea carierei în vară: “Îmi doresc un trofeu cu Universitatea Craiova şi un transfer în Top 5”. Exclusiv

Ce dorințe și-a pus Ștefan Baiaram pentru anul 2026. Fotbalistul Universității Craiova visează a un transfer de top într-un campionat tare din Europa.
Alex Bodnariu, Marian Popovici
23.12.2025 | 14:00
Ștefan Baiaram visează la mutarea carierei în vară: "Îmi doresc un trofeu cu Universitatea Craiova şi un transfer în Top 5"
EXCLUSIV FANATIK
Ștefan Baiaram a vorbit despre transferul de la Universitatea Craiova
Ștefan Baiaram are parte de un sezon foarte bun la Universitatea Craiova. A devenit om de bază în echipa oltenilor și speră să își continue evoluțiile impresionante pentru a fi titular și la echipa națională. Atacantul a vorbit despre obiectivele sale pentru anul 2026.

Ștefan Baiaram, „Mijlocașul anului” în fotbalul românesc

Fotbalistul oltenilor a progresat mult în ultima perioadă. Ștefan Baiaram este clar jucătorul cel mai periculos din lotul Universității Craiova. A primit mult mai multă libertate și joacă atât pe flancul stâng, cât și în centrul ofensivei.

Ștefan Baiaram a fost declarat „Mijlocașul anului” în fotbalul românesc, la Gala FANATIK. Fotbalistul a vorbit despre planurile sale de carieră și speră să câștige titlul cu Universitatea Craiova, iar în vară să ajungă într-unul dintre campionatele de top ale Europei.

Marea dorință a lui Ștefan Baiaram pentru anul 2026

În plus, Ștefan Baiaram se gândește și la echipa națională. Jucătorul Universității Craiova este de părere că România poate trece în luna martie de Turcia, la baraj, și visează să își reprezinte țara la Campionatul Mondial din 2026, competiție care se va desfășura în SUA, Mexic și Canada.

„Va fi un meci foarte greu. Îmi doresc să fiu sănătos și să fac o figură frumoasă la club, pentru a fi selecționat. Cu siguranță, dacă voi fi convocat, îmi voi face datoria. Sper să ne calificăm. Avem un grup foarte bun și sunt convins că putem.

Toată lumea s-a gândit la calificare atunci când a văzut tragerea la sorți. Important este să trecem de baraj și să ajungem acolo. Eu îmi doresc să iau titlul cu Universitatea Craiova, iar în vară să ajung la Mondial cu echipa națională și, după aceea, să prind un transfer într-un campionat din top 5”, a declarat Ștefan Baiaram, la Gala FANATIK.

