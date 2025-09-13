Ștefan Baiaram, vizită emoționantă într-un loc special! Unde s-a afișat „decarul“ Universității Craiova imediat după revenirea de la națională

Ștefan Baiaram este unul dintre cei mai valoroși jucători din țară în aceste momente, cu . Odată cu ascensiunea sa, tânărul atacant craiovean a atras tot mai multă simpatie din partea micilor suporteri, iar în cursul acestei săptămâni a luat o decizie cu totul specială.

Ștefan Baiaram, înconjurat de copii la fosta sa școală

, Baiaram a reușit să ajungă din nou în curtea școlii, acolo unde a învățat să „bată“ mingea de fotbal.

Decarul Universității Craiova nu a uitat de unde a plecat și a revenit în locul care l-a maturizat. În prima săptămână de școală din noul an școlar, Ștefan Baiaram le-a făcut o vizită profesorilor și elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” din Craiova, acolo unde și-a petrecut copilăria. Jucătorul s-a revăzut cu profesorii care, nu de foarte multă vreme, i-au oferit sprijin și încredere. De asemenea, acesta a făcut poze cu toți doritorii, fie ei copii, profesori sau părinți, chiar în fața școlii.

Baiaram, în vizită la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” din Craiova

Prezent la conferința de presă premergătoare jocului U Craiova – Farul din etapa a 9-a din SuperLiga, „vedeta“ oltenilor a vorbit, pe scurt, despre momentul frumos pe care l-a avut la fosta sa școală. Acesta a punctat că nu și-ar fi dorit să se afle despre această acțiune, dar și că s-a bucurat de primirea călduroasă.

„Am fost la școala unde am copilărit. Nu am vrut să fac nimic public, am încercat să fac tot posibilul să nu apară nimic. Nu știu cum de s-a aflat de asta. De fiecare dată, la început de an, mă duc acolo cu plăcere. Este școala unde am crescut și voi merge de fiecare dată în acel loc. Am făcut poze cu copiii, cu părinții, pentru că îmi este tare drag acel loc“, a spus Ștefan Baiaram.

Foștii profesori, cuvinte de laudă la adresa lui Ștefan Baiaram

Cuvinte de laudă la adresa decarului Craiovei l-a avut și un profesor din cadrul instituției de învățământ unde a fost prezent Ștefan Baiaram.

„Nu-mi place fotbalul. Nu-l mai urmăresc de prin ’82. Dar se face așa, câteodată, să vad lucruri despre oameni din fotbal pe care vreau să le împărtășesc. În fotografia de mai jos îi aveți pe cei 7 pititci cu Albă ca Zapada lor, „vegeheați” cu un zâmbet plin de bucurie de „Uriașul” Baiaram. Copilul ăsta, în fiecare an cam în aceeași perioadă, fără însoțitori, fără presă, fără măcar un prieten care să „imortalizeze” vizita, ajunge la #ScoalaMihaiViteazul, cea care l-a ajutat să devină OM, că altfel nu văd de ce ar reveni mereu.

Azi, ca de obicei, singur, discret, stătea la dispozitia colegilor de toate vârstele pentru a le răspunde și pentru a se fotografia cu ei. Și zâmbetul nu i-a părăsit nicio clipă fața. Și încă ceva important mai văd la el: respectul față de profesorii acestei școli. 10 cu felicitari #StefanBaiaram!”, a transmis un profesor din cadrul instituției de învățământ, citat de .

Ștefan Baiaram, poveste emoționantă de viață

Ștefan Bairam are o poveste de viață fantastică. Tânărul în vârstă de 22 de ani a fost adoptat la vârsta de șase luni, din cadrul unui orfelinat din Craiova. Internaționalul român a vorbit fără ezitări despre acea perioadă din viața sa, chiar dacă a admis că pentru un anumit timp a fost destul de reticent vizavi de această chestiune.

„Sunt născut în Băilești. Până la vârsta de 6 luni (n.r. a locuit acolo), acolo am locuit. La 6 luni am fost transferat la Craiova, la orfelinat, și de acolo m-a luat familia care m-a și adoptat. Până să mă maturizez nu vorbeam despre acest lucru. Nu era chiar confortabil pentru mine să împărtășesc cu toată lumea trecutul meu. Nici nu mi-am dorit ca lumea să mă perceapă, sau, nu știu, să îi fie milă de mine sau să mă ajute în anumite lucruri. Toate lucrurile le țineam în mine și îmi doream de unul singur să reușesc. Nu am vrut niciodată să am beneficii pentru situația pe care o am. Mereu am încercat să le iau singur“, spunea Ștefan Baiaram, pentru .

Baiaram a fost aproape să se lase de fotbal la doar 6 ani

Jucătorul Universității Craiova a dezvăluit că la vârsta de doar 6 ani s-a confruntat cu o problemă medicală, chestiune care i-ar fi putut sfârși extrem de prematur cariera. Din fericire, nu s-a întâmplat acest lucru în cele din urmă.

„Fără el (n.r. tatăl adoptiv) nu aș fi fost. E un lucru imens ce a făcut, mai ales că el are și doi copii naturali și de obicei oamenii, când reușesc să facă copii, nu se mai gândesc la acest lucru. După ce am făcut cred că 5-6 luni de fotbal, am făcut un control. Mi-au spus că am suflu sistolic. Am avut o pauză de un an de zile, în care nu am mai făcut sport. Să auzi la 6 ani, când te apuci de fotbal, că nu mai poți să continui, e un sentiment ciudat. Nu știam de ce mi se întâmplă lucrul acela fix mie”, a încheiat Ștefan Baiaram.