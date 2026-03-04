Ștefan Baiaram, anunț șoc în direct, imediat după U Craiova – CFR Cluj 3-1, în Cupa României Betano: „Și eu și conducerea știm deja că eu o să plec”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a obținut calificarea în semifinalele Cupei României Betano după ce s-a impus cu 3-1 pe teren propriu contra celor de la CFR Cluj în sfertul de finală disputat pe „Ion Oblemenco”. După 1-1 la finalul celor 90 de minute, gruparea din Bănie a punctat de două ori în prelungiri. La final, Ștefan Baiaram a anunțat că va pleca în vară de la Universitatea.

Ștefan Baiaram, anunț incredibil după Universitatea Craiova – CFR Cluj 3-1

Universitatea Craiova a deschis scorul în minutul 69 al disputei cu CFR prin Carlos Mora, însă Andrei Cordea a egalat situația în minutul 90 și a împins jocul în prelungiri. Gazdele au punctat de două ori în timpul adițional, prin Alexandru Crețu și Ștefan Baiaram, și au avansat în semifinale, unde vor juca în deplasare pe terenul învingătoarei din duelul Dinamo – Metalul Buzău.

La final, Ștefan Baiaram a dezvăluit că va pleca de la echipă în vară. „Pentru mine ar fi cel mai frumos vis (n.r. să câștige eventul cu Universitatea), de asta m-am apucat de fotbal, să iau titlul cu Universitatea Craiova. Dacă aș lua și Cupa, pot să plec liniștit. La vară cu siguranță voi pleca, nu vreau să mai repet ce am spus de atâtea ori.

Am avut o discuție cu conducerea, mi-au promis că, dacă totul va fi bine anul acesta, mă va lăsa să plec. Îmi doresc să iau campionatul, să rămân în istoria acestui club și apoi pot să plec la mai bine. Conducerea deja, în mare parte, știe că o să plec. Vreau să mă focusez pe Universitatea Craiova și la vară o să fie altceva”, a declarat Baiaram la TV după .

Ștefan Baiaram, șocat de reacția lui Filipe Coelho

Baiaram a analizat și succesul obținut contra CFR-ului, iar acesta a vorbit și despre , a avut-o după reușita sa. Portughezul a sărbătorit alături de jucători și a văzut al doilea cartonaș galben, fiind eliminat. „Am arătat că suntem un grup puternic și unit. Mă bucur că am înscris 3 goluri și că am arătat că suntem o echipă mare.

După ce am dat gol, m-am bucurat cu tribuna și când m-am întors am văzut că Mister este în spatele meu, am rămas puțin surprins, nu mă așteptam să îl întâlnesc acolo. Știu că nu am trecut prin cea mai bună perioadă, din păcate nu am fost 100% în cantonament, apoi a venit acea suspendare, unde am făcut acel gest pe care îl regret. Am avut o discuție cu staff-ul și ei au încercat să mă ajute, pe această cale le mulțumesc”, a declarat Baiaram.