„Nimeni nu mă dorea!” Ștefan Bană a semnat după despărțirea de Craiova și va fi coleg cu un campion mondial

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Ștefan Bană (21 de ani) și-a găsit echipă după despărțirea de Universitatea Craiova. Fotbalistul de bandă a semnat cu Al Kharaitiyat, grupare din divizia secundă a Qatarului, mutarea fiind oficializată duminică, 30 august. Fostul jucător de la Universitatea Craiova a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK după ce a semnat.

Ștefan Bană, prima reacție după ce a semnat cu Al Kharaitiyat

La aproximativ o lună după ce și-a încheiat raporturile contractuale cu Universitatea Craiova, Ștefan Bană a semnat cu Al Kharaitiyat, formație care evoluează în divizia secundă din Qatar. Fotbalistul a oferit o primă reacție despre această mutare. „Am semnat pe un an cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

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Am luat decizia să plec pentru că nimeni nu mă dorea la Craiova. Vreau să arăt ce pot aici”, a afirmat Bană, în exclusivitate pentru FANATIK. Cel mai important jucător care evoluează la noua echipă a lui Ștefan Bană este Presnel Kimpembe, fostul fundaș al lui PSG, care a fost campion mondial cu naționala Franței în 2018.

Welcome Daniel — نادي الخريطيات الرياضي (@kharaitiyatsc)

Ștefan Bană, perioadă dificilă la Oțelul

Ștefan Bană a debutat în SuperLiga în 2024, în tricoul Universității Craiova, iar după 32 de meciuri jucate pentru gruparea din Bănie, în care a marcat de 3 ori, a fost împrumutat la Oțelul în vara anului trecut. Internaționalul de tineret a avut un start pozitiv la Galați, cu 5 contribuții decisive în primele 8 etape, însă apoi a lipsit timp de mai multe luni, acuzând o stare de depresie.

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Revenit pe gazon în ianuarie, . La Universitatea Craiova, tânărul fotbalist nu a făcut parte din planurile antrenorului Filipe Coelho, iar .