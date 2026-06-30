Ștefan Bană rupe tăcerea după absența din cantonamentul Universității Craiova! „Am avut niște probleme!“ Ce se întâmplă cu jucătorul campioanei României

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Universitatea Craiova a încheiat cantonamentul de vară din Austria, iar marți seară delegația oltenilor urmează să revină în Bănie, după aproape două săptămâni de pregătire intensă. În tot acest timp, un nume din lotul campioanei a lipsit din stagiul din străinătate, lucru care a ridicat semne de întrebare în rândul suporterilor. Este vorba despre Ștefan Bană, care a rămas în țară din motive personale, însă situația sa a fost lămurită într-o discuție în exclusivitate cu FANATIK.

Ștefan Bană, explicații după absența din cantonamentul Universității Craiova: „Au fost niște probleme!“

Tânărul jucător al Universității Craiova a ratat deplasarea din Austria, însă a revenit între timp la baza de pregătire a clubului, unde se pregătește separat, pe baza unui program stabilit de preparatorul fizic.

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Bană a explicat că absența sa nu are legătură cu partea sportivă, ci cu anumite probleme personale, fără a oferi însă detalii suplimentare. Fotbalistul a precizat, totodată, că a discutat cu unul dintre oficialii clubului și că viitorul său la echipă nu este în pericol.

„Eu rămân la Craiova. Nu m-au luat în cantonament pentru că am avut eu niște probleme, dar nu pot să dau mai multe detalii. Au fost niște probleme de familie, atâta tot. Voi rămâne în lot. Asta mi-a spus unul dintre acționari. Eu sunt bucuros că am șansa asta și că m-am întors acasă. Mă antrenez separat la bază, am un program lăsat de preparatorul fizic”, a declarat Ștefan Bană, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Ștefan Bană a fost dat afară de la Oțelul pe finalul sezonului! Ce s-a întâmplat cu fotbalistul împrumutat de U. Craiova la Galați

din lot înainte de finalul sezonului 2025/2026, după ce conducerea gălățeană a invocat „motive de indisciplină”. Fotbalistul a reacționat pe rețelele de socializare și și-a anunțat despărțirea de club printr-un mesaj dedicat fanilor.

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În postarea publicată online, Bană le-a mulțumit suporterilor și oamenilor din club pentru perioada petrecută la Galați și și-a cerut scuze pentru eventualele greșeli făcute în această perioadă.

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Totuși, la doar o zi distanță, mijlocașul a revenit cu un nou mesaj, de această dată într-un ton mult mai dur. Ștefan Bană a susținut că situația din vestiar ar fi degenerat după un conflict cu căpitanul Diego Zivulic. Potrivit fotbalistului, croatul ar fi țipat la el și ar fi lovit într-o ușă, deranjat de volumul ridicat al muzicii pe care acesta o asculta. Ulterior, Bană a avut o discuție și cu directorul sportiv Cristi Sârghi, care i-ar fi transmis că ar avea nevoie de un nou control psihologic.

Acuzații incredibile. Ștefan Bană, uluit de ce a putut să pățească la Galați

Mijlocașul împrumutat de Universitatea Craiova susține că a fost făcut „nebun” de directorul sportiv Cristi Sârghi și că mai mulți colegi ar fi încercat să îl bată în urma conflictelor apărute în vestiar. „Am văzut tot felul de discuții în presă despre mine și vreau să clarific și eu situația după plecarea mea de la Oțelul Galați. Totul a început de la volumul muzicii. Eu ascultam muzică în camera mea, la maximum, iar Diego Zivulic, (căpitanul echipei), mi-a dat mesaj să dau muzica mai încet. Eu nu i-am văzut mesajul și a venit la mine în cameră să bată la ușă. Nu am auzit când a bătut, iar el a început să țipe și să lovească ușa, după cum se vede în imaginile de aici. După aceea a început să țipe la mine. Nu i-am deschis de frică.

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L-am sunat pe directorul sportiv al echipei, Cristi Sârghi, care a început să îmi spună că sunt nebun și că am nevoie să merg din nou la un control. I-am spus că eu nu mai vreau să joc la Oțelul Galați, pentru că nu am venit să mă bat cu nimeni, am venit să joc fotbal. Nu este prima oară când cineva din echipă mă provoacă sau încearcă să mă bată. Au mai încercat și Paul Iacob și Joao Lameira, după o fentă la antrenament. Sunt total dezamăgit de conducerea Oțelului Galați pentru neseriozitate și îmi pare foarte rău că am fost aruncat ca o măsea stricată, după ce am ajutat clubul să își îndeplinească obiectivul de a rămâne în prima ligă.

Ce le-a transmis Ștefan Bană celor de la Oțelul după ce a fost dat afară de la club

În ciuda acuzațiilor lansate la adresa unor oameni din club și a conflictelor pe care spune că le-a avut în vestiar, Ștefan Bană și-a încheiat mesajul într-un ton împăciuitor. pentru sprijinul primit într-o perioadă dificilă din viața sa.

„Vreau să îmi cer scuze în fața conducerii că am jignit clubul, dar nu m-am putut abține, pentru că sunt și eu om până la urmă și nu îmi place să fiu călcat în picioare. Dacă am supărat pe cineva cu comportamentul meu «neadecvat», îmi cer scuze. Nu am făcut asta din răutate, așa sunt eu de fel, mai glumeț. Prin acest mesaj am vrut să mă fac înțeles și să clarific această situație tensionată care a apărut neașteptat de repede în mediul online. Încă o dată, baftă multă, Oțelul Galați! Am dat totul pentru voi, vă mulțumesc că mi-ați întins o mână de ajutor când am avut nevoie. Nu o să uit aceste lucruri și o să vă am în sufletul meu tot timpul. Vă respect! Hai, Oțelul Galați!”, a mai scris Ștefan Bană pe rețelele de socializare.