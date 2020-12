Ștefan Bănică, apariție de senzație la pupitrul știrilor de la Antena 1: ”Nu mă gândeam, sincer”

Ștefan Bănică este unul dintre cei mai apreciați actori și cântăreți de la noi, însă recent a avut o apariție de senzație la pupitrul știrilor de la Antena 1. Juratul de la X Factor nu se gândea să ajungă vreodată în această postură, dar s-a descurcat de minune.

Celebrul artist a făcut echipă cu prezentatoarea Alessandra Stoicescu, care l-a prezentat într-un mod inedit pe soțul Laviniei Pîrva. Mai exact, jurnalista a spus despre cântăreț că va fi partenera de scenă a artistului și nu invers, semn că focusul a fost pus pe muzician.

Actorul din „Liceenii” a acceptat noul rol fără a sta prea mult pe gânduri. Ștefan Bănică s-a simțit onorat să facă ceva special în ziua în care postul de televiziune Antena 1 a împlinit 27 de ani de când intră în casele românilor de pretutindeni.

Ștefan Bănică, în calitate de prezentator la Antena 1. Ce spune despre experiență

„Voi avea un coleg de prezentare sau nu știu cum e mai bine… eu voi fi partenera lui de scenă. Așadar, pentru această seară, pentru prima dată la Observatorul orei 19.00, știrile ni le aduce Ștefan Bănică”, a spus prezentatoarea Observatorului orei 19:00, Sandra Stoicescu, notează a1.ro.

Vizibil emoționat, Ștefan Bănică a pus în practică tehnicile învățate de-a lungul carierei de actor și a reușit să prezente știrile în stilul său caracteristic, precizând totodată că situația actuală ne face să ne punem în tot felul de situații la care nu ne-am fi gândit până acum.

„Bună seara, doamnelor și domnilor. Bună seara, Sandra. Mulțumesc pentru prezentare, a fost foarte frumos. Și uite că vremurile acestea neobișnuite ne pun în situații neașteptate.

Adică am primit un nou rol la care nu mă gândeam sincer, sunt într-un platou de știri și nu am venit să vă cânt, am venit să prezint știri. Să trecem la treabă!”, a spus artistul în momentul în care a intrat în platou.

Ștefan Bănică a vorbit despre muzica live care a trecut pe ultimul loc de la apariția noului tip de coronavirus, cântărețul fiind convins că artiștii au avut foarte mult de suferit. Juratul de la X Factor crede că spectacolele și concertele în online nu au același farmec.

Actorul îndeamnă artiștii să aibă răbdare pentru că piesele de teatru și concertele trebuie tratate cu mai multă importanță, precizând că deși pandemia a schimbat totul anul acesta, Crăciunul nu poate fi anulat. Concret, muzicianul va susține celebrul concert de la Sala Palatului, dar online.

Vedeta Antena 1 are în spate o echipă de peste 100 de oameni, dovada fiind chiar noua piesă care urmează să ajungă pe radio. Melodia se numește „Crăciunul, vine Crăciunul”, fiind proba vie că bucuria din sufletele oamenilor nu trebuie să dispară de sărbători.

„Concertele se anulează sau se amână, dar Crăciunul nu se amână. Concertul de Crăciun a devenit o stare de spirit. (…) Starea de spirit se creează live. Nu poate fi redată la televizor. Este ca și când nu mai ai voie să îți ții copilul în brațe”, a mai spus cântărețul.