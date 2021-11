Câți bani a pierdut Ștefan Bănică jr. în pandemie? “Dacă pici într-o depresie, nu te ajută la nimic”. Video

Ștefan Bănică Jr. a avut o relație stabilă cu tatăl său în perioada în care acesta a trăit. Artistul vorbește de fiecare dată cu emoție în glas despre tatăl său, având numai cuvinte de laudă la adresa acestuia. De asemenea, copiii sunt un subiect destul de sensibil pentru artist, acesta fiind destul de implicat în toate activitățile lor.

Ștefan Bănică Jr., despre tatăl său: “Mă pupa și la 25 de ani la fel cum mă pupa și când eram mic”

Invitat în cel mai recent podcast al lui Mihai Morar, Ștefan Bănică Jr. a afirmat că tatăl său a fost un bărbat care i-a oferit afecțiune și iubire, chiar și după ce a crescut. Atât el, cât și fratele său se simțeau mândri de fiecare dată când tatăl lor îi pupa și îi îmbrățișa în public.

„Tata era un tip extrem de uman. Tata mă pupa și la 25 de ani la fel cum mă pupa și când erammic. De față cu toată lumea, nu avea nicio treabă cu chestia asta. Distanța ți-o impunea prin modul lui de a gândi. Eu am avut norocul că am fost ca un burete, adică luam cam tot ce vedeam, prindeam.”, povestește cu emoție Ștefan Bănică.

Nu și-a încurajat fiul să participe la „Te cunosc de undeva”

După cum bine știți, fiul cel mare al lui Ștefan Bănică Jr., Radu Ștefan, îi calcă pe urme tatălui său. , mai ales după ce a participat la emisiunea „Te cunosc de undeva”. În cadrul acestei emisiuni, Radu a demonstrat clar că așchia nu sare departe de trunchi, iar jurații au afirmat în nenumărate rânduri că se simt norocoși că îl pot vedea pe scenă pe nepotul marelui actor Ștefan Constantin Bănică.

Totuși, se pare că tatăl său nu a dorit să îl lase să participe inițial la această emisiune, deoarece îi era teamă că succesul l-ar putea afecta. Conform spuselor lui Ștefan Bănică Jr., fiul său a fost invitat să participe la emisiune încă de acum doi ani, însă l-a sfătuit să refuze, pentru a-și crea singur un statut.

„Pe Ștefan al meu eu nu l-am lăsat la Te cunosc de undeva. L-au chemat cu un an înainte și i-am zis ‘Bă, hai să ne gândim, ce statut ai tu? Ești băiatul lui Bănică. Nu vrei mai bine să intri la o facultate? Am statut de student sau te faci controlor sau te faci cosmonaut. Nu e mai bine decât băiatul lui Bănică?’ ‘Ba da.’ Și nu că a intrat la Teatru, a intrat primul la Teatru. Ca dovadă, m-a ascultat, a intrat la Te cunosc de undeva și era studentul la Actorie Radu Ștefan Bănică, parcă suna mai bine.”, a povestit Ștefan Bănică.

Ce sfaturi le oferă Ștefan Bănică jr. copiilor săi?

Ștefan Bănică este un , după cum povestește chiar el. Acesta își dorește ca Violeta, Alexandru și Radu să își urmeze visurile și să devină ceea ce își doresc ei să devină, dar să fie în același timp și niște oameni asumați.

„’Faceți ceea ce vă place să faceți! Fiți ceea ce vreți să fiți! Nu vă abandonați ideile, visele, trebuie să fiți conștienți că le aveți.’ Tot ce vreau e să le dau încredere. ‘Ia de la toți tot ce-i bun și pune pe paleta ta.’ ”, povestește artistul.

Artistul povestește că, de curând, i-a oferit fiicei sale o lecție despre cât de importantă este asumarea. Dacă inițial Violeta era de părere că celebritatea te va face să scapi de anumite pedepse, după ce a purtat o discuție serioasă cu tatăl său, a înțeles că cel mai important lucru este să îți asumi pe deplin greșelile.

Cum l-a afectat pandemia pe artist. Câți bani a pierdut Ștefan Bănică jr. în pandemie?

Deși a fost o perioadă fără concerte și fără spectacole, Ștefan Bănică Jr. este mai mult decât fericit să declare că au fost doi ani foarte buni pentru el. Artistul recunoaște că a pierdut mulți bani, deoarece i s-au anulat toate spectacolele, însă a avut mai mult timp să petreacă alături de copiii săi, ceea ce l-a bucurat enorm.

„Am pierdut niște concerte, am pierdut niște spectacole, am pierdut niște bani, dar, dacă m-ai pune să dau timpul înapoi, n-aș face nicio schimbare.”, explică Ștefan Bănică Jr. în podcastul lui Mihai Morar.

Dacă cu fiul său cel mare și cu Violeta nu a reușit să petreacă atât de mult timp când erau mici, deoarece era mereu la spectacole, cu Alexandru, Ștefan a petrecut momente care spune el că l-au îmbogățit mai mult decât banii. Pentru artist, fiul său cel mic a reprezentat motivul pentru care acesta nu a intrat în depresie din cauza pandemiei.

„Am învățat că dacă pici într-o depresie, nu te ajută la nimic. Totdeauna trebuie să existe din orice o parte plină a paharului. La mine a fost că eu am stat cu copilul meu cel mic. Cu Alexandru am stat și asta a fost partea plină a paharului. Cine mai îmi dă mie înapoi anii pe care nu i-am petrecut așa cum aș fi vrut cu Ștefan, cu Violeta? Cu ăsta mic am stat, am stat doi ani jumate zi de zi, ceea ce este cel mai mare câștig. Dacă n-ar fi venit pandemia asta, n-aș fi atât de bogat pe cât m-a îmbogățit acest copil.”, povestește artistul.