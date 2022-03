Ștefan Bănică, milionar în euro! Prezentatorul Dancing on Ice – Vis în doi face bani din muzică, imobiliare și show-uri TV

Ștefan Bănică jr. va debuta ca prezentator al emisiunii Dancing on Ice – Vis în Doi, de la Antena 1, în seara zilei de sâmbătă, 5 martie 2022. Artistul, unul dintre cei mai bogați din România, este, pe lângă cântăreț, actor și star în diverse emisiuni, și un abil om de afaceri, fiind un jucător serios al pieței imobiliare.

Ștefan Bănică are în conturi o adevărată avere

Ștefan Bănică este un on de afaceri cât se poate de iscusit, iar acest lucru o dovedește din plin prin raportările contabile făcute către ANAF și consultate de FANATIK. Astfel, firma deținută de prezentatorul Dancing on Ice – Vis în Doi are o cifră de afaceri impresionantă și, chiar dacă a raportat profituri negative, are conturile pline.

Conform datelor raportate oficial, cifra de afaceri a firmei lui Ștefan Bănică jr. a fost, în ultimul an fiscal, de 1.077.924 de lei, jumătate față de anul anterior. Iar de-a lungul celor 13 ani raportați până acum, cifra de afaceri a artistului s-a ridicat la 38.094.231, adică în jur de 8 milioane de euro.

E adevărat, în ultimul an fiscal, profitul a fost negativ, Ștefan Bănică raportând o pierdere de 164.000 de lei, adică aproximativ 33.000 de euro. De-a lungul existenței firmei sale, însă, Bănică jr. a obținut 12.664.793 de lei profit, adică aproape 2,6 milioane de euro.

Trebuie precizat că, în raportările consultate de FANATIK, firma lui Ștefan Bănică dispune și de lichidități serioase în conturi, având peste 5,65 milioane de lei, adică peste 1,1 milioane de euro, o sumă care acoperă, fără probleme, pierderile declarate în ultimul an fiscal.

Ștefan Bănică a făcut o serie de investiții imobiliare în pandemie

Cum muzica nu a fost o afacere profitabilă pe perioada pandemiei, Ștefan Bănică a avut grijă să facă investiții serioase în domeniul imobiliar. Iar din informațiile FANATIK, s-a dovedit a fi chiar dibace în domeniu.

Astfel, în plină pandemie, Ștefan Bănică ar fi cheltuit cel puțin 200.000 de euro pentru un apartament situat în cartierul bucureștean Aviației. Apartamentul pe care l-ar fi cumpărat acolo este situat în apropierea unei alte investiții făcute de vedeta TV, alături de partenerii săi, frații Bogdan și Sabin Ivanov, cei cu care, de altfel, s-a și judecat după ridicarea complexului imobiliar.

Conform informațiilor de la acea vreme, complexul imobiliar ridicat de Ștefan Bănică era estimat la valoarea de 1,7 milioane de euro, cu precizarea că, în ultimii ani, prețurile au crescut semnificativ. De asemenea, Ștefan Bănică Jr. deține o vilă de lux situată pe lângă Parcul Circului din București.

Cine participă la show-ul Dancing on Ice – Vis în Doi

Show-ul de dans Dancing on Ice – Vis în Doi va avea marea premieră sâmbătă, 5 martie, de la ora 20.00, la Antena 1. Având-o drept coprezentatoare pe Irina Fodor, emisiunea este produsă de Mona Segal, cea cu care Ștefan Bănică a colaborat, timp de 14 sezoane, și la show-ul Dansez pentru Tine de la Pro TV.

”Știm cu toții ce timpuri trăim și suntem conștienți de gravitatea și nesiguranța lor. Și, cu toate astea, încercăm să mergem mai departe. Sunt unele proiecte pregătite cu mult timp înaintea acestor evenimente dramatice din Ucraina, proiecte ce presupun investiții mari și cu mulți oameni implicați. “Dancing on ice – Vis în doi” începe sâmbătă (5 martie), ora 20, la Antena 1, emisiune pe care o voi prezenta alături de Irina Fodor.

O producție tv extrem de ambițioasa, ținând cont de dificultatea pe care o întâmpină concurenții, care dansează în timp ce patinează, miza este împlinirea unui vis al concurenților, iar speranța joacă un rol important, la fel cum joacă și în viețile noastre, ale tuturor, acum. Va fi o emisiune transmisă în direct, cu totul altceva față de o emisiune înregistrată, lucru de care mi-a fost dor. Adrenalina va fi mult mai mare și responsabilitatea asemenea”, spunea Ștefan Bănică pe conturile sale de socializare.

sunt Mihai Petre și soția lui, Elwira, echipa care va nota prestațiile concurenților fiind completată de Simona Pungă, noul antrenor al secției de patinaj artistic de la CSM Corona Brașov, și de Cornel Gheorghe, antrenor și participant al Jocurilor Olimpice.

Vedetele care concurează la Dancing on Ice – Vis în Doi sunt Iulia Albu, Sore, Ruby, Carmen Grebenișan, Oase (Ionut Dongo), Cosmin Natanticu, Jean Gavril, Chef Nicolai Tand și Cătălin Cazacu.