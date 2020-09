Ștefan Bănică, despre colaborările artistice cu băiatul său: „Pe scenă nu mai e copilul, ci partenerul meu!”

Ștefan Bănică a reacționat la apariția pe scena X Factor a unui cuplu mamă-fiică. Artistul și-a amintit de episoadele în care a împărțit scena cu tatăl, dar și cu fiul său.

Cântărețul a precizat că protecția părintească asupra copilului nu este cea mai indicată cale pentru a manageria situația. Declarațiile făcute, dar și momentul celor două, vor apărea în această seară, într-o nouă ediție.

„Pot să îți spun, ca părinte și copil care a cântat alături de tatăl, dar și de fiul lui, că senzația protectoare pe care tu o ai față de fiica ta nu te ajută întotdeauna. Taică-miu nu a avut chestia asta și îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că m-a ajutat enorm! Pe scenă nu mai e copilul, ci partenerul meu! Lucrul acesta am vrut să îl simt și eu vizavi de fiul meu anul trecut, într-un concert la Sala Palatului și, cu tot instinctul patern, l-am lăsat să se descurce și sunt mândru de ceea ce a făcut”, a spus Ștefan, conform libertatea.ro.

Sfefan Bănică, un tată mândru și prezent în viața copiiilor săi

Juratul de la X Factor este un tată fericit. Acesta are 3 copii, Radu Stefan, în vârstă de 18 ani, Violeta, rezultată din căsătoria cu Andreea Marin, care are 12 ani, iar cu un an în urmă, și actuala soție, Lavinia Pârva, i-a dăruit un băiețel, Alexandru.

Radu îi calcă pe urme artistului, lucru care îl face extrem de fericit. Fiul cel mare este obișnuit cu lumina reflectoarelor, a jucat în piesa “Totul în grădină, a apărut în câteva videoclipuri și a urcat pe scenă alături de tatăl său. Cea mai recentă bucurie pe care i-a adus-o tatălui, a fost admiterea la Actorie.

“Astăzi e despre el. Sunt foarte mândru de băiatul meu cel mare, Radu Ștefan, care a devenit student, intrând printre primii admiși la UNATC, secția Actorie. Așadar, suntem la a treia generație a familiei Bănică, și care urmează același drum.

Îmi face plăcere să împărtășesc asta cu voi! Îi mulțumesc colegei mele de la Teatrul de Comedie, actrița Delia Nartea, cu care Radu Ștefan s-a pregătit pentru admitere în cadrul atelierului ei de actorie pentru copii și adolescenți, unde Delia investește pasiune, răbdare și dragoste pentru ceea ce face. Bravo!”, a scris Ștefan, la jumătatea acestei luni în mediul online, relatează click.ro.

Interpretul se dovedește un tată de excepție pentru copiii săi. El a fost surprins în timpul unor plimbări în compania celor care au ajuns deja adolescenți, Violeta și Radu.

Juratul de la X Factor și-a eliberat programul pentru a-și scoate copiii în oraș, el le-a făcut toate poftele celor doi și s-au distrat de minune. Tatăl s-a dovedit grijuliu și prudent în timpul deplasării.

