Ștefan Bănică e cel mai bine plătit jurat la X Factor. Suma uriașă pe care o încasează de la Antena 1

Ștefan Bănică Jr, prin suma uriașă pe care încasează, este cel mai bine plătit dintre colegii săi de la X Factor. Experiența sa artistică este remunerată pe măsură.

Pe lângă jurat al show-ului muzical, să nu uităm că Ștefan Bănică Jr. este actor, compozitor, se bucură de concerte în întreaga țară și are scoase mai multe albume muzicale. Toate acestea, sunt îmbinate cu

La X Factor, Ștefan Băncă Jr. este jurat alături de alte nume celebre și apreciate din industria muzicală din România. Delia, Florin Ristei și Loredana sunt la masa juriului și îi evaluează pe concurenții care pun piciorul pe scena X Factor.

ADVERTISEMENT

Delia l-a dat de gol pe artist

Însă, cu toate că au un background profesional demn de aplauze, Delia, Florin Ristei și Loredana nu sunt la fel de bine plătiți de Antena 1 pentru X Factor, asemeni colegului de breaslă, Ștefan Bănică Jr. Chiar Delia a recunoscut, la un moment dat, că artistul încasează cea mai mare sumă dintre ei.

”Ștefan ia cei mai mulți bani. Dani are boala lui Bendeac, se pare, că și ăla e ‘fiert’. Mereu mă întreabă cât am dat pe asta, cât am dat pe aia. I-am zis să nu mai fie așa superficial, că poate avea o surpriză.

ADVERTISEMENT

Nu toate lucrurile mele sunt scumpe. Am fost obligată prin presiuni din partea producătorilor să fiu un pic elegantă, adică să nu vin în pijamale.

Eu în rochie nu sunt același om, dacă ceva nu merge bine la emisiune, este pentru că a trebuit să mă îmbrac în rochie”, spunea Delia, potrivit

ADVERTISEMENT

Concret, Ștefan Bănică Jr. ar fi plătit cu 200.000 de euro pe sezon. Restul, Delia, Loredana și Florin Ristei ar primi 50.000 de euro pe sezon.

Câți bani primește Ștefan Bănică Jr. ca actor

Reamintim că Ștefan Bănică Jr. este Pasiunea pentru actorie, moștenită de la tatăl său, regretatul actor Ștefan Bănică Sr., i-ar aduce lunar un venit mediu decent, de circa 6.500 de lei net, din 10.200 de lei brut.

ADVERTISEMENT

”De fapt, lansarea mea pe piata a fost odata cu «Liceenii», intensitatea mea artistica s-a nascut odata cu acest film. De atunci au trecut mulți ani.

Faptul ca dupa atatia ani inca mai am ceva de spus in fata publicului imi da forta sa merg mai departe si imi da convingerea ca ceea ce am facut pana acum nu a trecut neobservat.

ADVERTISEMENT

Cineva mi-a spus, cand eram pusti, ca valoarea e confirmata in timp si nu in momente de scurta durata”, spunea Ștefan Bănică Jr. despre cariera sa în lumea artistică.