Ștefan Bănică Jr. a plecat în excursie alături de Violeta, fiica lui în vârstă de 13 ani, pe care i-a dăruit-o frumoasa prezentatoare Andreea Marin. Cântărețul și-a luat bolidul de lux și a plecat la munte alături de tânără.

Juratul de la „X Factor” este foarte discret atunci când vine vorba despre viața lui personală și nu obișnuiește să le arate fanilor fiecare aspect din intimitatea sa. De data aceasta, artistul a fost luat prin surprindere, în timp ce se afla pe drum.

Ștefan Bănică Jr. este foarte apropiat de fiica sa și se bucură de fiecare moment pe care îl petrec împreună, mai ales că nu se văd atât de des pe cât și-ar dori, din moment ce Violeta se află în custodia mamei.

Ștefan Bănică, excursie cu fiica lui, Violeta. Cei doi au fost surprinși în ipostaze inedite

Ștefan Bănică Jr. a fost surprins în ipostaze inedite alături de fiica lui și a Andreei Marin, pe care a luat-o cu el într-o excursie la munte. Relația dintre cei doi este foarte bună și se bucură de fiecare moment tată-fiică atunci când au ocazia.

Celebrul cântăreț a plecat la munte cu fiica lui, fiind surprinși în mașina sa de lux. Violeta este în vacanță, așa că este liberă să-și petreacă timpul cu părintele său și să aibă o mică escapadă în afara orașului.

Echipa CIAO.ro a surprins mai multe fotografii cu cei doi, în care asemănarea lor este evidentă, având aceleași trăsături fizice la nivelul feței. Violeta stă relaxată pe scaunul din dreapta, în timp ce tatăl ei este atent la drum.

„Violeta e o bombă cu ceas. E foarte deşteaptă, jucăm macao, iar când vede că pierde nu mai joacă. Sunt atât de fericit că e fetiţă, pentru că sunt două relaţii diferite. Eu am fost convins că o să am doi băieţi, ca tata şi ca bunicul meu”, a povestit cântărețul la Europa FM, într-un interviu pentru Andreea Esca.

Tânăra a completat cele spuse de tatăl ei și i-a amuzat teribil pe toți după ce a recunoscut cum se manifestă Ștefan Bănică Jr. atunci când pierde la jocurile de cărți: „Se mai şi supără şi pe mine. De exemplu, la cărţi, eu câştig, iar el aruncă apoi cu ele pe jos, pentru că se supără”.

Ce relație are Ștefan Bănică Jr. cu copiii lui

Cu ceva timp în urmă, Ștefan Bănică Jr. a explicat care este relația pe care o are în prezent cu copiii lui, iar Violeta vine la el ori de câte ori este posibil, iar cei doi ajung să petreacă mult timp împreună.

„Copiii sunt prioritatea mea indiferent ce se întâmplă cu viaţa mea. Faptul că nu apar la televizor cu ce fac eu alături de copiii mei, cum îmi petrec timpul cu ei, ce cadouri le fac nu înseamnă că nu sunt un tată bun. Eu petrec foarte mult timp cu fiica mea.

De Sfânta Ana, Violeta a stat cu mine toată ziua, iar la ziua ei am fost prezent. Cred ca Andreea a omis să spună că eu am stat cu fiica mea de ziua ei. Fetiţa mea trebuie să se simtă bine şi fetiţa mea ştie de ce eu nu am mai mers şi la mall. Violeta vine la mine permanent”, a declarat artistul în cadrul unui interviu la televizor.

Îndrăgitul cântăreț este căsătorit cu Lavinia Pârva din 2017, care l-a făcut tată pentru a treia oară, după ce a născut un băiețel pe nume Alexandru. Ștefan Bănică Jr. mai are doi copii, Radu Ștefan (18 ani), din căsnicia cu Camelia Constantinescu, și Ana Violeta, unica lui fiică, pe care Andreea Marin i-a dăruit-o în 2007.