Ștefan Bănică, ”în stare foarte gravă” după un accident care nici n-a avut loc. Artistul, apel disperat pe Instagram

Ștefan Bănică a fost victima unui fake de proporții și a ținut să facă o postare pe seama unei știri care putea să îi îngrijoreze familia.

Ștefan Bănică, victima unui accident fals. S-a trezit ”în stare gravă” când el era bine-mersi

Băiatul regretatului Ștefan Bănică a citit că ar fi internat în stare gravă în urma unui accident care s-ar fi produs în Cislău, pe Drumul Național 10, care leagă localitățile Buzău de Brașov. Conform informației complet false, artistul ar fi dus de urgență la Spitalul Județean Buzău.

Nu doar că Ștefan Bănică nu a pățit absolut nimic, dar și știrea în sine este una inventată. Nicăieri, nici măcar în presa locală, nu a fost raportat un accident grav în localitatea menționată, de curând.

Ștefan Bănică a făcut o postare pe Instagram în care a demontat vestea pe care unii chiar au crezut-o. A mai spus, de asemenea, că a primit mai multe mesaje în care a fost întrebat dacă este bine.

Cantautorul, apel către comunitatea lui. A contactat deja un avocat

„De când m-am întors din vacanță, acum câteva zile, a apărut o informație în online cum că am avut un accident de mașină în jurul Buzăului. Și că sunt într-o stare gravă la spital! Nu știam. Am aflat odată cu voi. Apoi am aflat cu stupoare că cineva sub anonimat suna la presă să vândă această “știre”!

Am primit multe telefoane și mesaje de îngrijorare de la cunoștințe, de la voi, fanii de pe Instagram si Facebook, în special în privat. M-au întrebat dacă sunt ok, dacă băiatul meu cel mic era în mașină, dacă mai pot susține spectacolele și concertele programate.

Bine că mama (în vârstă de 84 de ani) și familia mea erau cu mine când am citit baliverna. Îmi imaginez ce ar fi simțit mama dacă eu eram plecat și ar fi citit știrea…

Mulțumesc colegilor din presă care au verificat informația înainte de a o publica. Când orice idiot poate scrie orice, dezinformând si provocând posibile traume emoționale familiei tale, periclitându-ti activitatea profesională, NU mai este o glumă!”, a scris Bănică pe

i-a sfătuit pe fani să nu creadă tot ce citesc, mai ales dacă sursa din care se informează dă semne de suspiciune cu privire la informațiile răspândite.

a mai scris că lucrurile nu vor rămâne așa. A discutat deja cu un avocat pentru identificarea persoanei care a propagat știrea falsă. Își dorește să fie trasă la răspundere, după cum prevede legea penală.