Ștefan Bănică Jr. a fost umilit de o admiratoare. Ce i-a scris: ”Am zis că-i Petre Roman…”

Renumitul jurat de la X Factor a fost umilit de o . Ce i-a scris aceasta pe rețelele de socializare după ce actorul a distribuit o postare pentru cei care-l urmăresc constant. A zis că-i Petre Roman.

Ștefan Bănică Jr., mesaj înjositor de la o fană din online. Ce a putut să spună femeia și de ce l-a asemănat cu Petre Roman

Ștefan Bănică Jr. a primit un mesaj înjositor de la o fană din online. Femeia a realizat că vedeta de la Antena 1 a îmbătrânit, în ciuda faptului că încearcă să țină pasul cu noua generație și e foarte atent la imaginea sa.

Internauta l-a asemănat cu Petre Roman care în prezent are 76 de ani. Cu toate acestea actorul din Liceenii are numai 55 de ani și continuă să fie foarte activ. În plus, face mișcare constant pentru o siluetă impecabilă.

„Fără ochelari am zis că-i Petre Roman… probabil țin amândoi același regim alimentar”, este comentariul lăsat de fană pe rețelele de socializare. Pe de altă parte, artistul a primit și mesaje pozitive pe Instagram.

Foarte multe persoane s-au bucurat că Ștefan Bănică Jr. s-a gândit să le facă o urare specială de Florii. Celebrul cântăreț a primit numeroase mulțumiri de la cei care-i urmăresc activitatea în mediul virtual și nu numai.

Ștefan Bănică Jr., atent la imaginea sa

Ștefan Bănică Jr. are grijă să arate impecabil atunci când apare pe sticlă sau pe scenă, la diverse evenimente la care ia parte. își ascunde părul grizonat, oamenii fiind conștienți că se vopsește.

Artistul a preferat să păstreze discreția în acest sens și nu a confirmat niciodată zvonurile. În plus, la cei 55 de ani ai săi este în continuare tânăr pentru că face mult sport și este atent la produsele alimentare pe care le consumă.

„Nu are importanță pentru tine cum arăți, pentru tine are importanță cum te simți. Nu spun că nu trebuie să ai grijă de tine. Dar e important ca spiritul să fie tânăr. Spiritul nu poate îmbătrâni decât dacă îl constrângi.

La noi, la actori, este o vorbă: atât timp cât nu moare copilul din tine rămâi tânăr”, spunea cântărețul în urmă cu ceva vreme, conform . Ștefan Bănică Jr. nu este adeptul regimurilor drastice.