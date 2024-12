Ștefan Bănică Jr., încântat că fiul său, Radu, joacă într-un serial de la Antena 1. Ce i-a transmis actorul

Renumitul jurat de la X Factor, Ștefan Bănică Jr., este încântat că , Radu, joacă într-un serial de la Antena 1, produs de Ruxandra Ion. Ce i-a transmis actorul tânărului care nu este străin de lumina reflectoarelor.

Ce a spus Ștefan Bănică Jr. când a primit vestea că Radu va apărea în Ana, mi-ai fost scrisă în ADN

Radu Ștefan Bănică a primit un rol important în serialul Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, ce are premiera pe 9 ianuarie 2025, de la 20:30. Fostul concurent de la Te cunosc de undeva va interpreta un tânăr haios și sufletist, care este student la Politehnică, dar aspiră să devină muzician.

Pe parcursul producției este pus la multe încercări, fiul lui Ștefan Bănică Jr. dezvăluind cum a primit tatăl său vestea. Cântărețul susține că juratul de la X Factor nu a avut o reacție ieșită din comun când i-a comunicat vestea despre casting.

Acest lucru s-a întâmplat cel mai probabil pentru că artistul este în lumea artistică încă de când era foarte mic. Așadar, se consideră norocos că a putut să fie în lumina reflectoarelor datorită ocupației figurii paterne și nu numai.

„A primit-o, nu a avut vreo reacție neașteptată. Sincer eu am filmat de mic, am avut norocul să fiu în lumea asta de mic, nu a fost neapărat o chestie nouă, așa că nu a trebuit să-mi mai facă vreun instructaj”, a explicat Radu Ștefan Bănică pentru .

Cum a primit Radu Ștefan Bănică rolul din serial

„Nu mi-am propus, n-am știut. Am primit un telefon dacă vreau să particip la o probă, am zis cum să nu, am participat, iar de acolo istorie”, a mai spus băiatul lui Ștefan Bănică Jr., pentru aceeași sursă.

Radu Ștefan Bănică nu se aștepta să primească rolul din serialul Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, de la , având în vedere că totul s-a petrecut în mod spontan. Din fericire, cântărețul a trecut castingul și personajul său începe să prindă viață.

Ducu este tânărul căruia îi dă viață și pe care se pare că deja îl îndrăgește foarte mult. Spune că are de toate acest băiat, care din punctul său de vedere este puțin naiv. Pe de altă parte, susține că are timp să se redreseze.

În altă ordine de idei, băiatul lui Ștefan Bănică Jr. a absolvit U.N.A.T.C. I.L. Caragiale, în anul 2023. În 2022 Radu Ștefan Bănică şi-a făcut debutul în muzică, dar are și propriul business de care se ocupă îndeaproape.