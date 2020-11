Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc, fiind mereu cu zâmbetul pe buze când sunt împreună. Cu toate acestea, fanii se întreabă dacă cei doi se confruntă probleme în căsnicie, după ce au observat un detaliu în fotografiile postate de artistă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. s-au căsătorit în anul 2017 și formează un cuplu foarte discret. Cei doi își țin viața personală departe de ochiii curioșilor și sunt rezervați în declarațiile referitoare la povestea lor de dragoste.

Totuși, un aspect a atras atenția urmăritorilor brunetei de pe rețelele de socializare. Lavinia Pîrva este foarte activă în mediul online, unde își promovează colecția ei de haine, lansându-se în afaceri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, următorul divorț în showbiz? Cum a fost surprinsă bruneta în public

Lavinia Pîrva, în vârstă de 35 de ani, și Ștefan Bănică Jr., în vârstă de 53 de ani, formează unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi din țară. Deși gurile rele au speculat că artistul s-a căsătorit cu frumoasa brunetă pentru a umple un gol, cei doi au dovedit că se iubesc cu adevărat, iar anul trecut s-a născut primul copil al cuplului, Alexandru.

Cu toate acestea, recent, Lavinia Pîrva a fost surprinsă pe străzile din București fără verighetă. În plus, vedeta își promovează brandul de haine pe rețelele de socializare, iar verigheta este lipsită și din fotografiile din mediul online, lucru care le dă de gândit fanilor solistei, aceștia întrebându-se dacă nu cumva ea și Ștefan Bănică s-au despărțit. De asemenea, nici celebrul cântăreț nu mai poartă verigheta.

ADVERTISEMENT

Însă, nici în momentele în care au fost surprinși împreună în vacanță, Lavinia și Ștefan Bănică nu purtau verighete, semn că este posibil ca cei doi să respecte recomandările autorităților de a nu purta bijuterii pe timp de pandemie.

Lavinia Pîrva arată la fel ca o adolescentă chiar și la un an de la naștere. Frumoasa artistă a reușit să dea jos kilogramele acumulate în timpul sarcinii, iar acum se focusează intens pe proiectele profesionale, lansându-se în afaceri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

,,Am mâncat cam tot ce am poftit (n.r. în sarcină). Mi-au plăcut foarte tare fructele. Am mâncat multe gutui. Am luat destul de multicele kilograme în sarcină, am reţinut multă apă, dar lucrul ăsta s-a rezolvat imediat după ce am născut. Mi-aş dori să ajung foarte repede poate mai slabă decât înainte. Nu este asta o problemă. Tăticul este foarte cool, Ștefan este un tată foarte cool. Este îndrăgosit peste cap de el. Ne-am căsătorit, este un lucru normal, nu cred că trebuie făcut cu surle şi trâmbiţe, nu este genul nostru. S-a întâmplat într-un loc mai îndepărtat, i-am avut aproape pe prietenii noştri. Lucrurile importante trebuie trăite şi păstrate în intimitate pentru a te simţi bine, nu să fie un stres permanent”, a mărturisit Lavinia Pîrva în urmă cu mai mult timp.